Benevento vs. Cremonese EN VIVO vía SKY Go ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 27 de la Serie B, este martes 1 de marzo desde las 12:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy -que contará con Gianluca Lapadula- estará a cargo de SKY Go Italia, DAZN, Helbiz, Sky Sport 252 y Footters. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con Gianluca Lapadula entre los convocados, Benevento buscará dar otro paso más hacia el tan ansiado ascenso a la Serie A, cuando reciba a Cremonese. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Ciro Vigorito.

Benevento vs. Cremonese: horarios y canales del partido

México - 11:30 a.m.

Perú - 12:30 p.m.

Ecuador - 12:30 p.m.

Colombia - 12:30 p.m. - Footters

Bolivia - 1:30 p.m.

Venezuela - 1:30 p.m.

Paraguay - 2:30 p.m.

Chile - 2:30 p.m.

Argentina - 2:30 p.m. - Footters

Uruguay - 2:30 p.m.

Brasil - 2:30 p.m.

España - 6:30 p.m. - Footters

El delantero peruano volvió a ser tomado en cuenta en Benevento, desde hace un par de jornadas, tras varias semanas de incertidumbre por una polémica que comenzó en enero, cuando según el entrenador Fabio Caserta, el ‘Bambino’ le comunicó su intención de no jugar más por el equipo.

Hubo una reunión entre Lapadula y el presidente de la institución y el tema se resolvió, en beneficio del futbolista y también de la selección peruana, pensando en la última jornada doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Si bien Lapadula no ha podido aumentar su registro goleador, que hoy llega a 10, el hecho de que tenga minutos es muy importante para que llegue en ritmo futbolístico a la convocatoria de la ‘Blanquirroja’.

Benevento anda en un buen momento, con tres victorias consecutivas, la última a costa de Perugia, en condición de visita. Gracias a esa racha, el ‘Giallorossi’ es cuarto, con 46 puntos, y tiene chances intactas de volver a la máxima categoría del fútbol italiano de manera directa.

Para ese compromiso, Lapadula sería nuevamente suplente, aunque hace poco, el entrenador confesó que no descarta en algún momento usar al peruano con Francesco Forte, habitual titular.

“¿Junto con Forte? Para mí, en el fútbol los números no cuentan mucho, tengo que intentar que jueguen los mejores jugadores poniéndolos en las mejores condiciones. El equipo siempre ha jugado con un sistema de juego. Ahora hay que ver, desde el punto de vista táctico soy abierto, pero hay que tener un buen equilibrio en los partidos. Seguro que pueden jugar juntos”, comentó Caserta, en rueda de prensa.

Al frente estará Cremonese, que viene de superar (2-1) a Ternana y marcha en el segundo casillero de la clasificación, con 49 unidades, misma cifra que el líder Lecce.

Benevento vs. Cremonese: probables alineaciones

Benevento: Paleari, Letizia, Glik, Vogliacco, Barba, Ionita, Acampora, Tello, R. Insigne, Forte e Improta. DT: Fabio Caserta.

Cremonese: Carnesecchi, Casasola, Bianchetti, Okoli, Crescenzi, Fagioli, Castagnetti; Zanimacchia, Gaetano, Baez y Di Carmine. DT: Fabio Pecchia.