NO SE PASAN. La relación entre Gianluca Lapadula y el entrenador de Benevento no vuelve a ser la misma. Fabio Caserta no se ha mostrado el más feliz con el regreso del goleador ha pedido del presidente del club y lo ha dejado ver en su último contacto con la prensa tras la victoria de su equipo 1-0 ante el Cittadella.

El entrenador de los ‘Brujos’ ha sido el principal pormotor de la salida del ‘Bambino’ del equipo. “Lapadula Debe aclarar su posición en el club, el club y él deben decidir si vuelve al grupo. Las decisiones de entrenamiento, las tomaré más tarde. Hoy estoy centrado en el equipo”, señaló entrenador italiano sobre el momento de italo-peruano.

Fabio Caserta asegura que el presidente del club aun no le ha notificado el regreso del atacante de la selección peruana. “Luego de la reunión que tuvo el presidente con el jugador. Esperaré a saber qué decisión toma el presidente, eso es lo que más importa”, agregó el DT quien mantiene su posición sobre la negativa del jugador a ser incluido en el equipo.

Gianluca Lapadula: ¿Cómo surge conflicto con Fabio Caserta?

El estratega expresó que tuvo un impase con el jugador después de las fiestas de fin de año cuando Gianluca Lapadula le informó que no participaría en el próximo partido oficial de Benevento tras un acuerdo con la directiva de Benevento, situación que la informó a los directivos y se creó un cortocircuito que hoy se resolvería en los tribunales.

El jugador tenía una audiencia programada en el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Milán, pero esta fue postergada para este lunes 21, pero esta vez, sí existiría conciliación entre ambas partes en un documento que sería firmado por los abogados del club y del jugador peruano, Pablo Rodella.

Gianluca Lapadula sigue siendo el jugador más importante de Benevento a pesar de no haber jugado los últimos siete partidos con el equipo. El artillero jugó 15 duelos en la Serie B y anotó 10 goles, siendo el tercer mejor goleador del campeonato de ascenso.

