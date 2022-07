La selección peruana sufrirá de un notorio cambio próximamente, dado que Ricardo Gareca ya no será entrenador del equipo, luego de un proceso de siete años. El estratega argentino no llegó a un acuerdo para renovar su vínculo y algunos futbolistas de la ‘Blanquirroja’ empezaron a despedirse, como Gianluca Lapadula.

“Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la ‘Blanquirroja’”, inició el delantero en Instagram, acompañando la publicación con una foto suya junto al ‘Tigre’.

“Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. ¡Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto! ¡Gracias totales, Profe!”, agregó el goleador ítalo-peruano.

Recordemos que Ricardo Gareca sostuvo una reunión con Lapadula en el 2016, con la intención de poder convocarlo en la selección peruana en el futuro, debido a su doble nacionalidad (su madre es de Perú). No obstante, en ese momento, el atacante priorizó la posibilidad de representar a su natal Italia, lo cual consiguió en el 2017, al jugar un amistoso.

Tras aquella vez, el delantero no tuvo más oportunidades de vestir la ‘Azzurra’ y reconsideró su postura inicial, dando señales de su interés por unirse al combinado incaico. Finalmente, Gianluca fue citado por primera vez en la ‘Blanquirroja’ en noviembre del 2020, a puertas de la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

Gareca hizo debutar al ‘Bambino’ frente a Chile, haciéndolo disputar los últimos 30 minutos del duelo en Santiago (derrota 2-0), y luego lo puso de titular ante Argentina, en Lima (caída 0-3). Desde ese momento, Lapadula ganó un espacio en la selección peruana del profesor Ricardo, acumulando tres goles en 13 partidos rumbo a Qatar 2022; tres tantos más en siete juegos por Copa América; y una celebración extra en un cotejo amistoso.