Gianluca Lapadula es la sorpresa de la Copa América 2021, pero su historia no comenzó con la selección peruana. Hace 10 años, Gianluca Lapadula con la camiseta de Ravenna disputaba la vuelta de los play offs en la Serie C ante FC Südtirol. En aquella oportunidad, el delantero de la selección peruana jugaba de extremo y no fue titular en ese partido por la permanencia de categoría. Sin embargo, su ingreso fue determinante para que su equipo consiga el triunfo y se quede en la Serie C, ello tras generar el penal que minutos más tarde lo convertiría Vincenzo Chianese poniendo el marcador 2-1 favorable.

TE VA A INTERESAR: Renato Tapia: Medio de España asegura que será el ‘tapadito’ para reemplazar a Sergio Busquets en Barcelona

La jugada inició con un despeje del área de Roberto Sabato, quien envía un balón fuerte al área rival y el nigeriano Michael Odibe (FC Südtirol) despejó hacia atrás y ese balón lo busca Gianluca Lapadula, quien durante la acción pisó al arquero Davide Zomer y este se levantó con el esférico en la mano derecha y con la izquierda empujó al actual ‘9′ de la selección peruana -que en Ravenna utilizó la número ’15′-, quien ante esa acción cae despavorido. Entonces, el árbitro Massimiliano De Benedictis no dudó cobrar penal ante el lamento de Zomer. En ese momento, Luca Gerbino Polo, el ‘9′, intentó abrazar a Lapadula para felicitarlo y el delantero italo-peruano se agachó y esquivó el gesto de su compañero.

Por su parte, Michael Odibe reclamó al árbitro Massimiliano De Benedictis y le dijo que no era penal, pero el referí no cambió su decisión y cobra el tiro desde los doce pasos a favor de Ravenna. Era el minuto casi 88 y el marcador iba igualado 1-1 entre ambos equipos. Entonces, Vincenzo Chianese fue el encargado de hacer efectivo el penal anotando el gol triunfal de Ravenna 2-1 ante FC Südtirol por el duelo de play off vuelta Serie C. Tras esa acción, el árbitro puso fin a la jugada y, mientras en Ravenna todo era felicidad, en FC Südtiro era llanto y frustración, pues creían que el árbitro los había perjudicado.

LAPADULA COMBATIVO

¿Por qué te contamos este suceso? Según nos cuenta Mario Petrone, su exDT en San Marino, este fue el partido que lo convenció de que Gianluca Lapadula era el jugador combativo que necesitaba para su equipo. Si uno revisa el archivo -al que tuvo acceso TROME en exclusiva-, se puede ver que desde aquellos años, el delantero de la selección peruana tenía los mismos movimientos que hoy demuestra con la ‘bicolor’. Un jugador combativo, que peleaba todas, solidario, con buena visión de juego y buenos movimientos sin pelota y goleador de cara al gol.

Mario Petrone, su exDT en San Marino, le cuenta a TROME que hasta el momento sigue teniendo contacto con Gianluca Lapadula y que el gol ante Ecuador fue muy similar a los goles que marcaba con la ‘mica’ de San Marino, club donde anotó 24 goles en esa temporada. La jugada que describimos arriba fue el primer contacto que tuvo el técnico italiano con el ‘9′ de la selección peruana y que lo convenció de que sería muy útil en su proyecto.

¿Qué opina usted como su extécnico de lo que viene haciendo Gianluca con Perú?

Yo le dije que la primera vez, Lapadula tenía que jugar con la nacionalidad de Perú para las felicitaciones de su mamá, ya que ella es peruana y Gianluca es un chico muy cariñoso. Como lo ves a Gianluca, es así en su vida privada. Tiene una motivación muy grande para la familia. Ahora, la selección de Perú es su familia. Él entiende el fútbol así. Es una cosa increíble este chico Lapadula.

Lo desean en Inglaterra.

Tengo entendido que usted lo contacta a Lapadula porque necesitaba un extremo, ¿es así?

Yo me contact con Gianluca Lapadula porque necesitaba un extremo de medio campo a la derecha con pie izquierdo. Él era extremo, no delantero. Después de tres días de entrenamiento, ahí en la cancha superó a la defensa y pateó al arco de una manera increíble. En la noche lo llamó junto al otro delantero, le dije que si podía jugar de delantero. Recuerdo que a él le sorprendió mucho esa cosa que le dije. Días después, él era un jugador de mucha exploración para asentarse como delantero. El primer año de delantero hizo 24 goles. Sí tú puedes hablar con él le puedes decir que la jugada que hizo contra Ecuador y marcó el gol, es una jugada que Lapadula, en los primeros días en San Marino, yo le enseño esos movimientos. Él de una manera increíble aprendió esos movimientos que los hace ahora de una manera fácil.

¿Cómo conoce a Gianluca Lapadula?

Yo tengo la costumbre de ver a todos los jugadores que me gustan en la cancha. Lapadula era un jugador como extremo, que tenía referenciado. Lo vi jugar y me gustó mucho. Yo lo vi jugar el último partido del play off para no descender entre Ravenna vs. FC Südtirol. Te cuento que en el último minuto, Lapadula buscó una provocación con el arquero Davide Zomer, quien lo empuja y el referí pita penalty y ellos ganaron el partido con ese penal. Gianluca buscó esa falta y es un jugador que provocó la falta para ganar el partido y no descender con Ravenna. Esa es una situación que me gustó mucho porque es un jugador de fútbol. Ahora, es experto, que es diferente. Él es un jugador que estudia en la semana. Yo le hice ver cómo eran los defensores que tenía que afrontar. Nosotros trabajamos mucho el movimiento de la defensa del otro equipo. Eso ayudo mucho porque ya sabía como atacar.

¿Fue difícil convencerlo a Lapadula para que vaya a San Marino?

No, porque él sabía que en mis equipos siempre hacen muchos goles. Los delanteros extremos son goleadores. Yo soy un técnico muy ofensivo, para él era una oportunidad muy buena. Porque conmigo al inicio se dio cuenta de la confianza que yo le tenía. Para mí era un jugador importante. El vinculo con él era muy fuerte.

LAPADULA CON OTRO DELANTERO

A pesar de que en Milán fue el segundo goleador detrás de Bacca, ¿por qué considera que no siguió?

Él en ese año pudo jugar en Napoli y Milán. Los dos equipos buscaban a Lapadula. Él tomó la oferta de ir a Milán porque le dijeron que en la temporada el club jugaba con dos delanteros. Gianluca es un jugador que con otro delantero cerca, dos extremos o un enganche, él es un jugador muy importante. En el Milán cuando jugaba con Bacca adelante, él hizo 8 goles con Bacca cerca Lapadula. El entrenador Montella jugaba con un delantero. Te hablo de hace cinco o cuatro años atrás, pero con Bacca durante los 20 o 30 minutos, Lapadula hizo la diferencia. Él busca al compañero, amaga y descarga la pelota en busca del espacio. Con 31 años tiene más experiencia que cuando lo tenía yo. Ahora, es más completo, creció mucho ese chico. Con Paraguay hace lo mismo, motiva y en algunas ocasiones siempre presiona y busca el espacio. Eso es Lapadula, en el área es letal y ocupa mucho el espacio.

En Italia sigue a Lapadula

Yo lo veo siempre. La otra noche le envíe un mensaje después del partido ante Paraguay. Esa noche durmió poco porque en Italia era muy temprano y se puso a reír. Estoy feliz por lo que viene haciendo con Perú. Él me dice “profesor, si usted viene a entrenar acá en Perú le va ir bien”. Para mí el talento sudamericano es increíble.

¿Y Lapadula le cuenta el amor que le tienen en Perú?

Hablamos que sí es importante para la familia de su mamá. Él está muy feliz de eso. Pero es un jugador cien porciento profesional. Sabe que la cosa hoy es así, pero a veces también hay dificultades. Cuando el referí pita el partido, Lapadula es otra persona.

Gianluca Lapadula descendió con el Benevento italiano durante la última temporada (Foto: Getty Images)

El coraje de Lapadula es increíble...

Pelea con todos, pero buscando siempre la pelota. Eso es otra cosa que me gustó de él. Es un jugador que presiona y pelea mucho, pero lo hace buscando la pelota. Es técnico con la pelota y pelea porque quiere tener el balón para finalizar el juego. Es un jugador correcto.

Eso lo aprendió en su formación en Italia

Mi equipo siempre es así. Es una actitud de mi equipo.

¿Algún anécdota que recuerde con Gianluca Lapadula?

El primer partido que disputamos de la temporada era ida y vuelta. Gianluca en los entrenamientos se lesionó el pie y el domingo no podía jugar. Entonces, nosotros no dijimos nada para que los periodistas no se enteren y el otro equipo no se entere que Lapadula no iba a jugar. Pero Gianluca quería jugar y me lo hizo saber diciendo que estaba bien. Yo no puse a Lapadula en el campo porque después el pie se puede complicar y se podría ausentar entre cuatro o cinco partidos. Entonces, el equipo ganó 3-1 sin Lapadula. Él se apareció el día martes siendo el primer jugador parado en la cancha y ese domingo marcó dos goles. Ahí comenzó a marcar goles importantes para el equipo, pues dejó la posición de extremo y se volvió delantero para consagrarse. Luego conoció a la novia, que ahora es su esposa, tiene hijas. Entonces. ahora es un jugador más responsable, experto, equilibrado y sabe lo que hace. Años atrás trabajamos mucho con él para hacerle entender esa situación de juego colectivo.

GIANLUCA LAPADULA Y PAOLO GUERRERO

¿Usted cree que Gianluca Lapadula puede jugar bien al lado de Paolo Guerrero?

Para mí sí, porque a pesar que no conozco la situación, pero él es un jugador que tiene la costumbre de jugar con dos delanteros. Él es un jugador que amaga mucho, amaga y busca los espacios. Además, juega mucho con otro delantero.

Se habla mucho del futuro de Gianluca Lapadula que puede irse a Inglaterra o Francia, ¿cuál liga se le acomoda más a su juego?

Se habla mucho de eso. Pero en el último periodo no hablamos mucho de eso, porque yo prefiero hablar con él de su juego y sus partidos. Lo que pudo hacer en el partido y no de temas personales. Cuando una jugada no finaliza bien a él no le gusta esa situación porque él juega para finalizar la jugada. Es un jugador que mira mucho lo que tiene que hacer en la cancha. Él puede jugar en cualquier liga. Lapadula tiene que decidirse, yo lo veo bien en Italia, conoce a todos los defensores. Pero si la oferta de otro país es buena todo bien si decide irse. Ahora es un jugador completo, ya que enfrentó a Ecuador y él nunca enfrento a alguien de ese país. No conocía a los defensores de Paraguay y lo hizo bien.

TE PUEDE INTERESAR