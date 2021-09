Gianluca Lapadula sigue enamorado del Perú como en el primer día. El goleador de la selección peruana reconoció que habla a su familia de las bellezas del país, al punto que está planificando traer a su esposa, sus padres y sus hijas para que conozcan el lugar por el que entrega todo cada vez defiende a la ‘Blanquirroja’.

Los hinchas que hicieron llegar su lista de preguntas a la plataforma FPF Play le preguntaron cómo fue el recibimiento de su familia después de jugar con Perú. “Me recibieron muy bien en mi casa, de hecho hice una fiesta con comida. Les he dicho que aquí viví algo muy fuerte y les que le dije también que quiero traer a toda mi familia para conocer el Perú”, señaló el delantero.

El goleador sabe que tiene un reto complicado ante Brasil, pero se muestra confiado en lograr la hazaña. “Yo con este grupo siento que podemos lograr cualquier resultado, en cualquier cancha. Me hubiera gustado meter gol (Ante Venezuela), pero lo más importante era ganar. Lo que me gusta es la unión de este grupo y sus ganas de ganar cualquier partido”, añadió.

Gianluca Lapadula demostró una vez más su cariño por el Perú (video: FPF Play)

Giuanluca Lapadula: “No puedo seguir sin Perú”

También reconoció que la buena relación que tiene con Christian Cueva y algunos hinchas le comentaron que ya se sabe hasta las cumbias del jugador. “No me puedo reír...si es un grande el cholito, claro que me llevo bien con él y con todos los muchachos que me ayudaron mucho con la selección. Cada día pienso que no puedo seguir sin Perú”, reconoció cargado de peruanidad.

Lapagol reconoció, además, que no está dispuesto a perderse el partido ante Brasil, pese al fuerte golpe que sufrió en su dentadura “Eso no pasará es imposible, yo puedo jugar” y luego bromeó sobre los golpes que ha sufrido “Llegue a Lima creo que mucho más feo, ahora puedo decir que me he vuelto un chico mucho más lindo ja, ja, ja”, finalizó.

