EL HOMBRE DEL MOMENTO. Gianluca Lapadula empezó la semana de gran manera con el histórico Cagliari anunciando su fichaje, un pase donde el jugador resignó dinero, pero con varios bonus en su contrato. El delantero no demoró en dedicarle emotivas palabras a su nuevo equipo, el mismo con el que espera no solo lograr el ascenso a la anhelada Serie B, sino además avanzar el mayor terreno en la Copa Italia. Todo para un jugador que no se sentía a gusto en Benevento.

Gianluca Lapadula ya pasó exámenes médicos y fue anunciado por el club de Cerdeña, pero faltaba una parte importante, la de la prensa italiana. Diversos medios de ese país se refirieron al fichaje del ‘Bambino de los Andes’ y todos coincidieron en lo positivo de su llegada al cuadro ‘Rossoblu’.

“En la Serie B no podemos permitirnos fallar en la elección del bombardero , que muchas veces corresponde a un perfil de experiencia y Lapadula lo tiene. Pasando los 30 años los goleadores están en su mejor momento y de allí que la directiva del Cagliari insistiera por el ítalo-peruano” , detalló la editorial del portal centotrentuno.com.

Gianluca Lapadula es recibido por sus nuevos compañeros y DT (Foo: @cagliaricalcio)

Gianluca Lapadula: “Llega a un club que tiene todo para volver a la Serie A”

El mismo medio se refirió al paso del delantero por Benevento. “Gianluca tiene un respetable promedio de gol entre Serie A y B: 34 goles marcados en 89 partidos , con las camisetas de Lecce y Benevento (0,38 goles por partido). Además, al mismo Cagliari le había marcado cinco goles durante su carrera” , sentenció.

Gianluca Lapadula firmó contrato por tres temporadas

Por otro lado, ‘Calciocasteddu.it’ apuntó a lo que le viene al jugador. “ La aventura de Lapadula con el Cagliari seguramente será muy feliz, porque se encuentran un club que quiere todas las armas para ascender y un jugador que desea retornar a la máxima división ” , expresó el medio.

Gianluca Lapadula se unió a la pretemporada del Cagliari. (Foto: Cagliari)

Finalmente, ‘Cagliarinews24′ adelantó como jugaría Cagliari al tener al ‘Bambino de los Andes’. “Esperamos ver un equipo que pase del 4-3-3 a un 4-4-2 donde Lapadula sea uno de los atacantes. Sabemos que es un jugador que se mueve por todo el frente de ataque y que tiene gran juego aéreo” , analizó.

Tofosi de Cagliari ‘sin filtro’ con Gianluca Lapadula

Tras conocerse el fichaje de Gianluca Lapadula en todas las redes sociales del club, los hinchas ‘Rossoblu’ aprovecharon estas plataformas para expresar su sentir. “¡Bienvenido a Cagliari Gianluca!!! ¡Haz que Cagliari vuelva a estar donde merece estar!” , “Finalmente una compra digna” y “Muchos éxitos” , fueron algunos de los mensajes.

Los hinchas del Cagliari dividieron sus opiniones tras el fichaje del 'Bambino de los Andes'

También hubo aficionados quienes decidieeron no broindarle su respaldo al goleador. “Si compramos un jugador de segunda división es porque pertenecemos a segunda” y “Poco más de diez goles la temporada pasada, muy poco para ayudarnos a volver a primera” , fueron parte de lo que se pudo leer en Twitter.