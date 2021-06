Julinho protagonizó un curioso momento durante el programa ESPN FC Perú, donde no tuvo reparos en ofrecer disculpas públicas a Gianluca Lapadula y a su creciente número de seguidores después de haber tratado con mucho rigor en el triunfo ante Colombia y que fue elegido la figura del empate (2-2) ante Ecuador anotando un gol y una asistencia en la Copa América 2021.

“Hubo un muy mal entendido, yo había visto un Gianluca Lapadula que jugó un partidazo en Quito, dando asistencia, siendo el mejor y nosotros acá lo elogiamos. Además, dijimos: ahora que no está Paolo Guerrero, qué bueno que tenemos a Lapadula. Pero ante Colombia yo esperaba más de él, porque quería ver al de Quito”, dijo el ex jugador de Club Sporting Cristal y la selección peruana.

Ante la presión mediática el exjugador se vio obligado a pedirle perdón. “Si la gente, los hinchas y seguidores de interpretaron mal, yo pido disculpas públicas, porque no era mi intención. Yo fui jugador de fútbol y no estoy aquí para lastimar o hablar mal de los jugadores. Yo vengo acá a decir lo que veo en un partido”, expresó el brasileño.

“Yo pedí que venga”

Luego no escatimó elogios para el ‘Bambino de los Andes’. “Hoy volvió a ser el GIanluca Lapadula de Quito, el que queremos, con gol, con asistencia, con la parte física, pero también muy técnico. es un jugador que nunca he cuestionado. Es más, cuando se decía si viene o no Lapadula, yo decía que venga que las puertas están abiertas para todos”, reconoció.

El panelista de ESPN también dio una alternativa cuando vuelva Paolo Guerrero. “Yo no te voy a mentir, Ricardo Gareca tiene un problema bueno. Ahora, cómo haces para poner a los dos adelante, solo si cambias a sistema 4-4-2. Los dos tienen que jugar. Hoy no puedes dejar a ninguno afuera”, puntualizó.

