Julio César Uribe está viviendo con entusiasmo la participación de la selección peruana en la Copa América 2021. El flamante entrenador de Club Alianza Universidad de Huánuco, y mundialista en España 82, charló con Trome.pe para hacer una análisis de lo mostrado por la ‘Blanquirroja’ a pocas hora de finalizar su participación en el torneo continental.

Julio César ¿Crees que Perú regaló primer tiempo ante Brasil?

No le doy esa interpretación, que se regale el primer tiempo, sabiendo que al frente se tiene a Brasil. La idea era limitarle los espacios con una buena defensa, luego buscar contraatacar.

Pero eso no se logró.

La propuesta no resultó, porque teniendo ese sistema defensivo en el primer tiempo Brasil se generó seis oportunidades de gol.

¿Por qué el segundo tiempo fue distinto?

Sobraba un defensa (Christian Ramos) lo interpreta bien el técnico (Ricardo Gareca) y lo cambia por un medio ofensivo como Raziel García. Salimos a buscar el empate, ya no regalamos la pelota, con otra propuesta de juego donde vinculamos mejor y encontramos dos oportunidades de gol clarísima, una con Gianluca Lapadula y otra con García. Después lo preocupamos a Brasil.

¿Qué lección nos deja ese partido contra Brasil?

Seguramente el técnico sacará sus conclusiones de que a veces no es mejor defender, sino mejor atacar. Dependiendo a quién tengas al frente y a Brasil todo el mundo lo respeta. A los que juegan bien al fútbol no le gusta que le quiten la pelota. Perú equipara el partido en el segundo tiempo. No hay dudas.

Julio César Uribe cuando jugaba en la selección peruana. (GEC)

¿Qué jugadores peruanos te han dejado una buena impresión de cara a la reanudación de las Eliminatorias Qatar 2022?

En la ofensiva André Carrillo y Gianluca Lapadula son muy buenos aportes. Christian Cueva mejoró su nivel. Renato Tapia y Yoshimar Yotún, impecables, muy regulares como siempre.

¿De los nuevos nombres?

Buena la aparición de Marcos López que seguramente le peleará el puesto a Miguel Trauco. Jhilmar Lora, buen ingreso contra Brasil, hay que seguirlo.

En el arco estamos tranquilos...

Con Pedro Gallese tenemos arquero titular por muchos años.

¿En la defensa cómo vamos?

Muy buen aporte de Alexander Callens, Anderson Santamaría, Luis Abram y Miguel Araujo. Creo que serán la base para las Eliminatorias y Ricardo (Gareca) seguirá buscando que se vayan sumando otros jugadores más.

¿Raziel García?

Contra Brasil hizo un buen trabajo, tiene argumentos para crecer, ojo, tiene 26 años, está en una etapa de madurez, tiene buenas cualidades, no se asustó ante Brasil.

Julio César Uribe. (Foto: GEC)

¿El universo de jugadores para la ‘Blanquirroja’ ha crecido?

Sin duda, ahora tenemos dos jugadores por puesto, y Ricardo Gareca está preparando un tercero por cada puesto. Se ha ampliado el universo de jugadores, lo podemos visualizar. Eso es muy importante.

¿Qué lo hace diferente a Gianluca Lapadula?

Tiene una formación europea, maneja conceptos europeos para desmarcarse, para definir, competir y combatir cada acción, tiene una formación impecable, por eso se ha adaptado rápido a la selección peruana. Con él hemos ganado un tremendo delantero.

¿Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula?

Esa pregunta no tiene una respuesta individual, creo que sería una dupla impecable, sin ninguna duda. Los dos pueden jugar juntos, es lo que todo técnico quisiera tener. Dos atacantes, con ese potencial, uno zurdo y el otro el otro derecho, sería una dupla ideal.

¿Para mañana quién es tu favorito?

Entre Perú y Colombia creo que ellos están un pasito adelante. Pero eso no te garantiza que nos vaya a ganar, los partidos hay que jugarlos y la historia se escribe en el campo de juego.

Tendremos a André Carrillo de regreso...

Con Carrillo tendremos un argumento más para hacerle daño a Colombia. Ahora sostengo mi posición de que Colombia está un paso adelante, en base a una defensa fuerte y su ofensiva.

¿Perú ha mostrado una recuperación en la Copa América 2021?

La selección peruana comienza a acercarse al nivel del proceso anterior de las Eliminatorias que nos llevó al Mundial de Rusia 2018. Ahora sumamos más variantes, otras alternativas de jugadores que ayudarán a estimular la competencia por el mismo puesto.

Julio Cesar Uribe al wok y su lado, el chef Carlos Acuna, ambos, socios del Jova Grill, el nuevo restaurante de carnes donde el mismo crack de la selección del 81 cocina. FOTO: Elías Alfageme.

¿Qué opinas del VAR en Sudamérica?

Uyyy, esa pregunta es de difícil respuesta, pero siempre digo que si el VAR llegó es para impartir justicia y no lo está habiendo, no están contentos, genera descrédito en acciones dudosas, según la interpretación del árbitro.

¿Dónde verás el partido?

En mi restaurante Jova Grill, en Manuel Vivanco 695, Pueblo Libre. Somos especialistas en carnes y pastas. Queda a tres cuadras de la Municipalidad de Pueblo Libre.

¿Ya mandó a planchar los ternos?

Están guardados, pronto van a ir a la lavandería y vuelven para mi debut en la Fase 2 con Alianza Universidad de Huánuco.

¿Vas a dirigir después de tres años?

Así es, cuando dirigí a Juan Aurich con ‘Cuto’ Guadalupe. ¿Sabes cómo le dicen a Cuto?

No ¿Cómo le dicen?

Yogurt probiótico. Porque es más sano y buena gente. Jajaja. Saludos al buen ‘Cuto’ Guadalupe.

Julio César, muchas gracias por su tiempo con Trome

Gracias a ustedes, saludos a todo el equipo y que sigan los éxitos.