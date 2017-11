Gianluca Lapadula es víctima de crueles pero divertidos memes luego de que Italia no clasificara a Rusia 2018 [FOTOS]

Luego de no aceptar la invitación para vestir la blanquirroja, Gianluca Lapadula fue llamado a selección de Italia con la esperanza de jugar en Rusia 2018. Sin embargo, la 'Azurri' faltará a la cita mundialista al no poder superar a Suecia en el repechaje y el atacante ítaloperuano se convirtió en víctima de crueles pero divertidos memes.



"Cuando llegó la propuesta de Perú fue una gran emoción. El entrenador (Ricardo Gareca) llegó a Pescara a conocerme, todos me dijeron que no podía renunciar a ese llamado y jugar la Copa América", reveló Gianluca Lapadula a "Milan News" en marzo del presente año, cuando la selección peruana pugnaba por tenerlo entre sus convocados.



"Todo el mundo habría dicho que sí, pero decidí creer en lo que podría parecer imposible y salí ganando. Gané la apuesta cuando llegó la llamada de Ventura. Yo apuesto a mí mismo y siempre la mejor inversión que puede hacer. Es increíble cómo nuestros sentimientos nos llevan a tomar decisiones que en un principio no entienden", dijo Gianluca Lapadula en aquel entonces.



Pero grande fue la sorpresa para Gianluca Lapadula cuando Italia no logró clasificar directamente a Rusia 2018 y se vio en la necesidad de pelear un cupo con Suecia, cosa que no logró al final y faltará a su primer Mundial desde 1958. Este hecho también provocó que el mítico arquero Gianluigi Buffon anunciara su retirada de la 'Azzurri' a sus 39 años.

Italia 0-0 Suecia: resumen de la vuelta

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.