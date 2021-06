Desde Italia inflan el pecho de orgullo. Los padres de Gianluca Lapadula se mostraron emocionados por el cariño que el pueblo peruano le ha brindado a su hijo desde que se puso la casaquilla de la selección peruana. Asimismo, reconocieron su alegría en que el delantero haya correspondido a ese afecto anotando un gol decisivo para el equipo en la Copa América 2021.

“Hola soy el papá de Gianluca Lapadula y con mi mujer estamos muy orgullosos de todos lo que está viviendo nuestro hijo. Me gustó muchísimo el gol de Gianluca, él es un buen jugador y trabaja bien con todos”, dijo Gianfranco desde Italia desde donde sigue la campaña de la selección peruana en la Copa América 2021.

Los padres del ‘Bambino de los Andes’ también se mostraron muy contentos con el desempeño del equipo en el torneo continental. “Me gustó también el gol de André Carrillo y me gusta mucho también el juego de la selección peruana, porque es un equipo más fuerte y todos los compañeros están en la misma sintonía. Es un grupo muy fantástico, me gustan mucho todos los jugadores”, confesó.

Padres de Gianluca Lapadula orgulloso del Bambino (Video: AméricaTV)

Desde Italia llegaron también felicitaciones por la participación del delantero en una de las competencia más importantes del mundo como la Copa América 2021. “SUPER LAPAGOL”, escribió la Serie A en sus redes sociales acompañada de una foto del italiano con la casaquilla de la selección peruana.

“Me enamoro más de mis orígenes”

Gianluca Lapadula también ha mostrado su emoción por este momento esperado desde que decidió jugar por la selección peruana. “Es algo muy fuerte, es un sueño. Estoy feliz por mi primer gol. También por el empate que nos puede dar la clasificación. Es un sueño (marcar un gol con Perú). Cada día que paso con la Selección, me enamoro de todo lo que son mis orígenes”, señaló el goleador para la señal de DirecTV.

