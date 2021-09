Seamos sinceros, Gianluca Lapadula llegó a Perú como convocado a la selección y más de un levantó la ceja en señal de desconfianza. Y unos cuantos, no pocos, cuestionaron la decisión de Ricardo Gareca de llamarlo. Los porqués, más antojadizos y chauvinistas que futbolísticos, es cierto, llevaron a que no haya un “voto de confianza” por el hoy querido y reconocido ‘Bambino de los Andes’.

¿Cómo el fenómeno del cariño a ‘Lapagol’, su otro apodo que se ha ganado entre la hinchada peruana, se gestó, es una realidad y es probable que nunca se vaya? Se dice que nada es gratuito en la vida y el caso de esta historia de amor de los hinchas peruanos con el delantero del Benevento Calcio, ex Milan y ex Juventus, da fe de ello.

Es que si en un inicio hubo voces que indicaban que convocar a alguien no nacido en el Perú era una afrenta a la patria y a los que si tuvieron la casualidad de dar su primer llanto en estar tierras, y otras explicaciones de patriotería barata, hoy son solo casi nulas y a aquellas se les recuerdan como ridículas y caricaturescas.

¿Por qué todo el Perú quiere a Gianluca Lapadula? ¿Por qué si hay alguien que lo critique es visto casi como un orate al que le ha abandonado la razón? A continuación, unas razones de peso para este peruano, no de nacimiento, pero sí de corazón.

EL COMPROMISO DE GIANLUCA LAPADULA

Sin poses de divo ni declaraciones soberbias. Gianluca Lapadula es convocado, llega, juega, se entrega a la cancha y regresa a Italia. Y cuando se puede, ‘Lapagol’ regala sonrisas, fotos, buena onda.

Y el compromiso se vio desde los primeros partidos, aquellos en que se evidenciaba que aún no conocía cómo se desenvolvía la selección peruana en el campo de juego. Aquellos en los que no anotó, pero corrió, gritó, pidió pases y demostró que era cuestión de unos encuentros más para que el arco se abra. Y así fue.

“Lo he dicho antes del encuentro”, declaró luego del partido ante Ecuador en Quito, “quería ganar mi primer partido con la selección. Estoy muy feliz. Esto va para los hinchas y mi familia”. A Lapadula ponlo a jugar un partido en el Everest con la camiseta de Perú y te dirá que tiene oxígeno para correr 90 minutos.

GIANLUCA LAPADULA, EL CABALLERO

Sin ínfulas de nada, sin sentirse el salvador ni el reemplazante de nadie, Gianluca Lapadula tiene códigos que son propios de aquellos que fueron formados en valores. No es exagerado lo que decimos. Una prueba: su relación con Paolo Guerrero. Otra persona con algo de inmadurez habría aprovechado la oportunidad para sentirse el reemplazante del mejor delantero peruano en actividad.

Sin embargo, Gianluca no perdió la oportunidad cuando un periodista le preguntó al respecto y demostró que por el ‘Depredador’ del Internacional de Porto Alegre (Brasil) solo siente admiración por todo lo que ha conseguido.

“Quiero agradecerle a Paolo Guerrero por dejarme su camiseta. Él es un jugador histórico”, sentenció Gianluca Lapadula tras anotar un doblete ante Paraguay en la Copa América 2021. Clarísimo.

Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero se abrazan en el partido ente Perú y Venezuela.





‘LAPAGOL’, EL CARISMÁTICO

Más de uno creyó que a Gianluca Lapadula, nacido en Turín, Italia, le costaría acoplarse al grupo de futbolistas peruanos. Si bien su madre es peruana, su formación es europea y se cayó en el prejuicio de que los crecidos en el ‘Viejo Continente’ tienen un carisma menor al de los nacidos en estas tierras. Gianluca Lapadula demostró que no siempre es así.

Bailó la cumbia ‘El Cervecero’, celebraba y entendía las bromas y ‘criolladas’ de Christian Cueva y Luis Advíncula, dos de los seleccionados más graciosos, etc. Se esforzó por ser uno más en el grupo y el esfuerzo fue natural, fluyó. Los resultados: uno de los más queridos en la selección peruana de Ricardo Gareca.

LAPADULA EN INSTAGRAM

Como si de una estrategia de imagen se tratara, Gianluca Lapadula no pierde ocasión de demostrar en redes sociales el orgullo que tiene de su recién puesta en práctica nacionalidad peruana.

Es que desde el malentendido del tatuaje de un apache, que luego Gianluca explicara que se trataba de una agrupación de Paramonga, pueblo donde nació su madre, hasta hoy mucha agua ha corrido bajo el puente.

Gianluca Lapadula, hoy en el Benevento Calcio, es hoy una pieza importante en la selección peruana.

Su cuenta en Instagram apenas superaba los cien mil seguidores antes de que su convocatoria a la selección peruana. Hoy va camino a los dos millones. La mayoría, estamos seguros, son peruanos.

LA MÁSCARA DE LAPADULA

Si los objetos representan actitudes y características de sus dueños, la máscara facial que viene empleando Lapadula en los partidos de la selección peruana no es la excepción. Es más, se ha convertido un símbolo de lo que es ‘Lapagol’ con la blanquirroja.

No mide peligros para defender un balón o para buscarlo, esquiva a los defensores más violentos y va con todo a cada pelota dividida. El objetivo es el gol y no importa si eso implica un tabique desviado y acabar casi desmuelado, como ocurrió en el Perú vs. Venezuela.

También es cierto que, ya conocido el fino olfato goleador que tiene, los adversarios lo tienen entre ceja y ceja.

Gianluca Lapadula y el protector facial que estrenó en la Copa América 2021 y que también empleó en el Perú vs. Brasil.

LAPADULA, LA BUENA PERSONA

La amabilidad con los hinchas, los gestos de solidaridad y empatía entre los seleccionados parecen ser una expresión más del Gianluca Lapadula como buena persona. Se enorgullece de su familia, parece ser un padre abnegado que vive por y para sus tres hijas. No se le conoce escándalo en su carrera (entiéndase: llegar bebido a entrenar, ir a fiestas o hacer otras actividades que perjudiquen su físico).

Sí, es cierto que no hay persona perfecta, tampoco futbolista perfecto. Pero Gianluca Lapadula se esfuerza con la selección peruana, con sus compañeros e hinchas, en querer acercarse a ello.

El delantero que se ha robado el corazón de los peruanos, luce un buen semblante a pesar de las duras faltas recibidas. Aquí recordarás sus sus mejores actuaciones con la bicolor.

