Gianluca Lapadula es la gran esperanza de gol este jueves, cuando la selección peruana enfrente a Bolivia en el estadio Nacional. El goleador ha invitado a todos sus familiares en Lima para que lo alienten y ha sido su mediática prima, Brigitte Román, quien desde sus redes sociales se lanzado un inesperado reto por cada gol que haga ‘Lapagol’ en la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Gian nos ha invitado a mí y algunos primos para acompañarlo, así que vamos a estar ahí. La verdad, estoy emocionada, porque es la primera vez que voy a ver a Gian Jugar en el Estadio Nacional, no sé cómo va a ser”, contó Román quien formará parte de la ‘Portátil’ del goleador en las tribunas.

Aprovechando este entusiasmo, algunos seguidores le preguntaron qué haría ante uno o más goles de Gianluca Lapadula. “Bueno no se hermano, tú propón algo. Yo por cada ‘Lapagol’ voy a tomar cinco shot, no sé si de pisco o de otro trago, pero voy a tomar cinco. Ya estoy grave, pero sé que mi primo va a tirar sus goles”, dijo con mucha confianza.

Prima de Gianluca Lapadula propone inesperado reto (Video: @briroman.pe)

Prima de Gianluca Lapadula calma ‘guerra’ entre fans

La también cantante y cosplay reconoció que no dejará pasar un solo detalle del encuentro que vivirá este jueves. “Voy a transmitir todo espero que estén conmigo, voy a llevar cinco cargadores para no quedarme sin batería. El problema es que no tengo outfit. No sé si llevar camiseta, porque es demasiado común y no sé. Ustedes que dicen, alguna sugerencia”, señalo con dudas.

Brigitte confía en capacidad goleadora de Gianluca Lapadula (Foto: @briroman.pe)

Finalmente, el familiar más cercano al jugador pidió mucha calma a los seguidores de Gianluca Lapadula que han empezado a disputarse la oficialidad de la página en redes sociales. “Yo no manejo ningún club de fans, tampoco avalo ninguno, apoyo a todos por igual, porque todos hacen un excelente trabajo. Creo que, si un club busca hacerse oficial denigrando al otro, estamos mal, pierde su credibilidad y su objetivo. No tiene sentido, lo que les puedo recomendar es que no se peleen por tonterías”, apuntó.