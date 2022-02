Gianluca Lapadula es un apasionado de la música y lo ha demostrado no solo tocando del piano, también cantando, pero su sueño de ser cantante lo postergó por el fútbol. Sin embargo, ese viejo anhelo lo verá proyectado en su prima peruana, Brigitte Román, quien este miércoles ha confirmado que buscará llegar hasta las ‘audiciones a ciegas’ de La Voz Perú 2022.

La prima del ‘Bambino de los Andes’ llega de una familia musical no solo por el padre de Gianluca Lapadula, un reconocido músico en Italia, sino por sus hermanos quienes la han acompañado tocando el cajón y la guitarra cuando ha interpretado temas criollos en los diferetes programas de televisón.

“Creo que ahora sí, mi momento ha llegado”, escribió la pariente de Gianluca Lapadula en una publicación de la productora ‘Rayo en la Botella’ en Instagram. “Ustedes saben que me afectó mucho el Covid, que me dio hace poquito, así que mi voz no está recupera da al ciento por ciento, pero quiero intentarlo de todas maneras. Así es que veremos qué cosas suceden”, señaló la cantante aficionada.

Gianluca Lapadula: prima participara en este reality de canto (Video: @briroman)

Prima de Gianluca Lapadula: “Estoy más preocupada por cantar”

Brigitte Román anunció a sus seguidores que está ensayando para poder enviar los videos que le permitan ser clasificada entre los participantes que audicionarán ante un exigente jurado que aún está por confirmarse. “No estoy preocupada en las entradas de Dub Bunny, estoy más preocupadas por cantar y poder pagar mis deudas”, dijo a modo de broma.

También aseguró que está gestionando para conseguir una localidad para el último partido de la selección peruana en las Eliminatorias Qatar 2022 ante su similar de Paraguay. “De todas maneras necesito esa entrada, ya estoy por ponerme el refuerzo de la vacuna, así que podre ir a alentar al estadio”, comentó.

Gianluca Lapadula posa junto a su prima peruana (Foto: @briroman)

Benevento pide reducción de sueldo para Gianluca Lapadula

Malas noticias para Gianluca Lapadula que el pasado lunes 14, junto a su abogado Paolo Rodella, quien entre otros defendió al zaguero de la Juventus, Leonardo Bonucci, no pudieron presentar alegato ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Milán. como tampoco lo pudo, la oficinal legal de Benevento que también estaba preparada con sus representantes.

Tras el cambio de fecha para el lunes 21, se conoció algunos pedidos que llevará a este tribunal la defensa de Benevento y que dio a conocer La Gazzetta dello Sport. Según el medio local, el club pide una fuerte rebaja de sueldo para el atacante y la exclusión de los entrenamientos por un tiempo que decidirpa el mismo equipo. Actuamente, el ‘Bambino de los Andes’ tiene un salario de 133 mil euros mensuales (1,6 millones de euros al año).