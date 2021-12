Gianluca Lapadula no recibirá un 2022 como esperaba, luego de enterarse que sus primos peruanos luchan contra el peligroso COVID-19. Los familiares del goleador de la selección peruana dieron positivo al virus y se encuentran peleando por recuperar su salud en la Villa Panamericana.

Brigitte Román, la prima más mediática del jugador, se encargó de dar la noticia en sus redes sociales. En un momento sus seguidores pensaron que se trataba de una broma por el ‘Día de los inocentes’, pero en poco pudieron comprobar por ella misma que su caso y el de sus parientes eran positivos al Sars CoV-2.

La cantante compartió desde su cuenta de Instagram este difícil momento. “Me apena mucho tener que informarles que me encuentro batallando contra el COVID-19, así como también otros miembros de mi familia. Trataré de ir contándoles sobre mi evolución ya que me encuentro aislada dentro de la Villa Panamericana, siendo atendida por profesionales de la salud”, dijo la prima de Lapadula.

Pariente emitió comunicado en redes sociales (Captura Instagram)

“Les agradeceré muchísimo que durante este proceso me llenen de su buena vibra y gran motivación, porque es cuando más lo necesitamos. Sé que con el apoyo de mi familia y de ustedes será aún más sencillo ganarle a esta cruel enfermedad”, agregó en su informal comunicado.

Prima de Gianluca Lapadula presentó síntomas

La manifestación del virus en la familia del ‘Bambino’ ha presentado diversas características. “Los síntomas que estoy presentando son dolor de cabeza intenso, dolor de garganta, dolor de cuerpo, malestar general, congestión nasal, dolor de pecho y espalda. Aquí los enfermeros de la Villa Panamericana nos están monitoreando de forma continua y medicándonos según nuestros síntomas”, compartió.

“Hay muchas familias aquí, pasando por lo mismo, y personas en estado de gravedad, pidamos por ellos para que puedan vencer a este bicho que ataca sin avisar. Pasaré ‘Año Nuevo’ aquí, así que algo se me ocurrirá, pero no dejaré que un nuevo año empiece con tristeza. Espero seguir teniendo ánimos para entonces”, finalizó.

Prima de Gianluca Lapadula confirmó la noticia (Foto: @briroman.pe)

Cuando vuelve Gianluca Lapadula a Perú

Gianluca Lapadula pasa las fiestas de fin de año en Italia en compañía de su familia y buscando no romper la ‘Burbuja sanitaria’ de Benevento equipo con el que jugará hasta el 22 de enero cuando enfrente al Alessandria por la fecha 21 de la Serie B. El 23 el jugador estaría llegando a nuestra capital un evento que tendrá en expectativa no solo a Ricardo Gareca, sino a toda la clase política del Perú.