UN TROPIEZO EN EL CAMINO. Gianluca Lapadula no tuvo el mejor sábado como titular en Cagliari y su equipo perdió 1-0 de visita con SPAL por la fecha 3 de la Serie B italiana, aunque el atacante pudo hacer algo más, ya que erró un penal. El ‘Bambino de los Andes’, del cual se conoció el salario que percibe en su nuevo equipo, recibió nuevamente críticas por su desempeño, tal como sucedió en el pasado encuentro contra Cittadella, y podría perder el puesto en el once inicial ‘Rossoblu’.

Contra SPAL, Lapadula volvió a mandar al banco al atacante Leonardo Pavoletti y jugó hasta los 82′ cuando dejó su lugar justamente al italiano. Sin embargo, el seleccionado peruano tuvo una jugada clave a los 63′ cuando se sancionó penal a favor de Cagliari, quien para ese momento ya perdía 1-0.

Lapadula, primer cobrador de penales en la escuadra se paró frente a la pelota, pero su remate de zurda fue muy avisado y lo atajó el portero Enrico Alfonso . Tras el partido, distintos medios italianos calificaron la actuación del delantero y todos coincidieron en que por ahora no ha colmado las expectativas .

“Lapadula merece un 4.5 de puntaje , el más bajo del equipo. En el penal estuvo hipnotizado por Alfonso y disparó muy mal. Incluso estuvo demasiados minutos en el campo”, señaló la web Unionesarda. Por su parte, Blogcagliaricalcio1920 también criticó el juego del ‘Bambino de los Andes’.

“Cagliari tuvo la oportunidad de recuperar el partido. Lapadula debe llevar la cruz en este caso, porque pesa tanto el penal fallado. El delantero de la selección peruana ha tenido más de un balón de gol pero no lo ha aprovechado, demostrando que aún no está en su mejor momento. De momento sigue seco en la liga, una novedad dado que se supone que conoce el certamen como la palma de su mano”, publicó el foro.

Gianluca Lapadula todavía no ha podido marcar en la presente Serie B (Foto: Twitter)

En tanto Calciocasteddu.it aportó su reseña sobre el juego del ‘Bambino’. “El error de Lapadula desde el punto penal también fue decisivo. El técnico Liverani se demoró mucho en sacarlo y darle ingreso a Pavoletti. Seguramente para los duelos que viene su titularidad se podría ver afectada”, informó.

Hasta el momento, Gianluca Lapadula lleva dos goles con los ‘Rossoblu’, uno en el amistoso contra Leeds United en la pretemporada y el otro por la primera ronda de la Copa Italia, cuando le anotó al Perugia. En la Serie B, aún está en blanco en esta campaña.

Gianluca Lapadula y sus palabras tras fallar un penal para Cagliari

Sin lugar a dudas que Gianluca Lapadula fue uno de los que terminó más molesto tras el duelo con SPAL y se pronunció luego de errar un penal que pudo darle el empate a su equipo. “Fallé un penal y también perdí una chance al principio, quizás eso me condicionó. Perdimos un partido donde pudimos llevarnos algo”, analizó el ‘Bambino’ en el portal oficial del Cagliari.

Lapadula expresó su sentir luego de fallar un penal para su equipo ante SPAL

“Se que a nadie le gusta perder, pero siento que el equipo va por buen camino, me gusta el rendimiento de menos a más y debemos pensar en el siguiente encuentro. En lo personal asumí la responsabilidad en el penal porque me gusta hacerlo, pero lastimosamente no salió bien”, dijo el atacante.

El próximo partido del Cagliari será contra Modena como local el vienes 2 de setiembre. Veremos si Lapadula continúa como titular para ese encuentro.

