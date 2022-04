AHORA SÍ LO QUIEREN. Gianluca Lapadula es el hombre de moda no solo en Perú, sino también en Italia. Su gran cierre de Eliminatorias, con goles y asistencias para que la selección llegue al repechaje no pasó desapercibida por la prensa italiana que resaltó el buen momento del ‘Bambino de los Andes’ y lo ubican por encima de uno de los referentes de la ‘Azzurra’, selección que no irá a Qatar 2022.

Gianluca Lapadula debutó en la selección peruana en un partido de visita con Chile por Eliminatorias el 14 de noviembre del 2020. En este camino a Qatar 2022 anotó tres tantos, contra Venezuela, Bolivia y Paraguay y se convirtió en titular inamovible para Ricardo Gareca. En la selección italiana solo jugó amistosos y fue dejado de lado. Por ello, el reconocido portal ‘Sport Mediaset’ realizó un análisis del goleador del Benevento.

“Lapadula tuvo grandes semanas hace poco y con su gol contra Paraguay metió a Perú en los play-offs para Qatar 2022 y es muy probable que sea el único italiano en jugar la última Copa del Mundo. Todo ello gracias a mamá Blanca, quien es peruana de nacimiento”, señaló el medio internacional. Sport Mediaset también lo comparó con Ciro Immobile, el ‘9′ de la selección italiana y estrella de la Lazio.

Lapadula metió el primer golazo del Perú vs. Paraguay | REUTERS/Sebastian Castaneda

“Gianluca Lapadula más que Ciro Immobile”

“Lapadula e Immobile tienen como punto en común que ambos nacieron en 1990 y jugaron en Pescara y Genoa, pero nada más. Porque mientras Ciro Immobile lleva 179 goles en la Serie A y está cerca de alcanzar a Batistuta, con la selección fracasó. Al parecer solo podrá recordar que jugó dos partidos en un Mundial, el de Brasil 2014, mientras que Lapadula si clasifica seguramente jugará los tres primeros”, analizó Sport Mediaset.

Ciro Immobile no ha tenido éxito con Italia que enfrentó a Macedonia del Norte por las Eliminatorias Qatar 2022

El medio también resaltó que Perú arrancará como favorito el repechaje y que Gianluca Lapadula será un factor vital para entrar en el Mundial. Además, criticó el pésimo desempeño de Italia en los play-offs donde fue eliminada por Macedonia del Norte y ni siquiera llegó a la definición contra Portugal.

Giancluca Lapadula y la causa de por qué no juega

Tras el partido contra Paraguay, en la última jornada de las Eliminatorias, Gianluca Lapadula no volvió a tener acción. Se habló de una lesión en el tobillo izquierdo, que incluso no le ha permitido entrenar con normalidad y por ello se perdió los duelos ante Pisa, Reggina y Vicenza. Pero habría otra razón.

Gianluca Lapadula cumplió su tercer encuentro consecutivo sin ser considerado en su club. (Foto: Benevento)

Al parecer el ‘Bambino de los Andes’ mantendría desavenencias con el entrenador de Benevento, Fabio Caserta y esto llevaría a que otra vez esté quedando al margen. Si bien esto no está confirmado, podría tener mucho de verdad si Gianluca Lapadula no afronta alguno de los cinco partidos que quedan antes del final de la Serie B.

Hay que recordar que Benevento marcha en este momento cuarto con 60 puntos y tiene un partido menos. El líder es Lecce con 65 unidades y los dos primeros de la tabla ascienden directamente a la Serie A y el tercer cupo saldrá de sendos cruces de play-offs donde se batirán del tercero al octavo lugar.