Aldo Corzo sabe lo que es poner la cara por la selección peruana. El marcador de la ‘Blanquirroja’ mostró real preocupación por la manera en que los rivales buscan hacerle daño a Gianluca Lapadula al punto de dejarlo peligrosamente fuera de las Eliminatorias Qatar 2022.

“El pobre tiene esa nariz destrozada, parece una ‘S’. Ahora, sinceramente, hay jugadores que saben que está mal, van y le pegan. (Jerry) Mina, en el primer tiempo, fue con el brazo para reventarlo y no le llegó dar completo porque Gianluca se movió, pero le sacaron amarilla porque tuvo la intención”, dijo el defensor en el programa ‘Al Ángulo’.

“El hombre va, lo revientan y sigue. Ya le dije que la próxima ponga los codos, que se cubra ¿no? porque si no, lo van a seguir matando”, agregó el marcador quien puso el rostro y recibió fortísimo golpe durante partido con Colombia previo a Rusia 2018.

Aldo Corzo reconoció malicia con la que entran a golpear a Lapadula (Video: Movistar Deportes)





Aldo Corzo: “Cuando pregunté por Lapa me dijeron no seas sapo”

La situación del jugador también causó alarma para sus propios compañeros “No estuve esos días por el tema de la ‘burbuja’. O sea, preguntaba y preguntaba, pero ya me decían: ‘Ya no seas sapo, pues. Ya no sapees’, pero como buen sapo la pregunta era juega o no juega”, añadió el seleccionado.