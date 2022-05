RISA NERVIOSA. Fabio Caserta, entrenador de Benevento, confirmó la presencia de Gianluca Lapadula, para el duelo de este martes ante Pisa por las semifinales de los Play Off, pero no pudo esquivar las preguntas sobre su relación con el goleador de la Serie B a quien en un momento halagó y después se mostró irónico ante las constantes preguntas sobre el delantero.

“ Lapadula es un jugador que sube el nivel del equipo en estas instancias. No es un jugador normal, sobre todo para los medios de comunicación donde se han dicho muchas, pero lo cierto es que nunca se peleó con Gianluca ”, dijo el DT ante la prensa italiana.

Ante una nueva pregunta sobre el ‘Bambino’ el entrenador de Benevento soltó una frase entre risas “Han visto que he sonreído”, dijo ante las cámaras para luego explicar “ Gianluca está bien, efectivamente está mejor. Siempre le duele el tobillo, pero ha aprendido a vivir con el problema. Mi relación con él es buena, seguiré diciendo: espero tener una conferencia con él al lado ”, dijo como para cerrar la polémica.

Fabio Caserta y su reacción cuando le preguntan por pleito con Lapadula (Video: @bncalcio)

Fabio Caserta se siente ‘apuntado’ por caso Gianluca Lapadula

Sin embargo, aprovechó la pregunta del priodoista peruano, Jean Pierre Maraví, para victimizarse. “ Desde Perú me he sentido un poco apuntado, pero Gianluca es un jugador bastante conocido a nivel mundial . Nunca he tenido una pelea, lo que pasó en enero se ha aclarado, lo he dicho una y otra vez. Tenemos muy buena relación y tarde o temprano iremos a cenar también ” aclaró con todo irónico Pisa.

Fabio Caserta publicó, este lunes, la lista de convocados para el duelo de este martes ante Pisa y el nombre de Giancluca Lapadula no podía quedar al margen. “ Para este equipo significa un valor agregado y para los rivales, enfrentar a Lapadula no es fácil. Es por eso esperamos que él sirva de apoyo para aquellos jugadores que no están acostumbrados a jugar este tipo de partidos de definición como es el que se nos viene ”, dijo Caserta alabando la jerarquía del nueve de ‘La Bruja’.

Gianluca Lapadula fue convocado para duelo ante PIsa (@bncalcio)

Gianluca Lapdula recibirá aliento de 2 mil hinchas peruanos ante Pisa

Gianluca Lapadula vuelve a estar en la convocatoria de Benevento para el duelo de este martes ante el Pisa por las semifinales de los ‘Play Off’ en la disputa por el último cupo de ascenso a la Serie A. Fabio Caserta lo incluyó después del trabajo táctico vespertino con ‘La Bruja’, pero lo que no espera el DT es la presencia de la portátil del ‘Bambino’.

Gianluca Lapadula fue incluido en el partido de práctica que el equipo realizó el domingo por la tarde y este lunes también completó las rutinas de balón detenido que el entrenador propuso para el duelo de este martes en el estadio Ciro Vigorito desde la 1:30 p.m. (Hora peruana).

La comunidad peruana en Campania, ha anunciado en redes solciales @Tiro Colocado que este martes un grupo aproximado de 2 500 peruanos asistirpa al estadio de Benevento luciendo camisetas blanquirrojas y banderas peruanas en claro apoyo al ‘Bambino de los Andes’, que será uno de los llamados fijos de Ricardo Gareca este viernes 20 de mayo.

