El tiempo sigue pasando, los años han sumado nuevas historias en nuestro balompié y los ‘desconocidos’ de ayer, hoy van ingresando al santuario de los ´ídolos’. En el 2016, cuando Gianluca Lapadula aún no había dado el ‘sí’ a la selección peruana, el periodista Silvio Valencia lo defendía contra todo y contra todos. Se enfrentó al ex jugador Johan Fano, quien había pedido que no insistan más con el Italo – peruano. Después de ese debate abierto y descarnado, nació una relación profesional y respeto entre el comunicador y el actual número ’14′ de la ‘Bicolor’.

Silvio, ¿por qué confiabas en Gianluca Lapadula?

Lo vi jugando en Pescara, me di cuenta de todo su potencial y además jugaba en un fútbol muy competitivo.

Muchos pedían que ya no lo busquen

Primero nunca creí, lo que algunos colegas aseguraban, que nos tiró ´roche’.

Le dieron ‘duro’ por no aceptar jugar por la ‘Bicolor’ al primer contacto

Pero él nunca había venido al Perú y era lógico que quiera defender la camiseta del lugar donde nació.

¿Por qué te ‘encendiste con Johan Fano?

Porque el ex delantero dijo que estaba jugando con el cariño del Perú.

¿Por eso lo ‘cuadraste’?

Es que hablaba con facilidad de un jugador que estaba en Europa y hasta donde yo sé, él nunca cruzó el océano para jugar allá y en la selección no hizo ni 3 goles.





Lo que es cierto que no aceptó al primer llamado

No desechó a Perú, ni jugó a ‘doble cachete’ como Santiago Ormeño, que pedía vestir la camiseta verde de México y no lo logró. Gianluca si lo hizo con la ‘Azurri’ en partido amistoso.

¿Se enteró qué lo defendiste?

Un colega hizo el contacto y conversamos muy poco, obviamente entre su italiano y mi español, solo logré entender: ‘Le agradezco señor, ya habrá momento para hablar’.

¿Charlas con la familia?

El padre me envió un video donde me dice que su hijo está agradecido conmigo, por ser el único que lo defendió.

¿Te invitó a su Matrimonio?

Mediante su representante me envió la invitación a su casamiento, pero no pude ir.

¿Patentaste en Indecopi la frase: ‘Respete a Lapadula’?

No me aprovecho de eso. No me quiero colgar de él, porque lo que hice fue ayudar a la selección para que gane un gran jugador.

Ahora tiene todo el respaldo de la gente y el cuerpo técnico

Ha jugado porque Paolo Guerrero está mal y por eso apostaron por él.

Le ha costado más que a otros

Estoy convencido que cuando recién vino, sus compañeros no querían darle la pelota.

¿Tanto así?

Él tiene otra educación. Supe qué desde el primer partido, cuando se regresó a Italia, fue hasta la cocina a despedirse de todos.

¿Tu opinión de la permanencia de Christian Cueva en la selección pese a su indisciplina?

Estoy indignado y deben desconvocarlo después de ver las imágenes.

¿Sabes por qué lo perdonaron?

Primero dijo que las imágenes que circulaban, era de días pasados, y después de lo que se confirmó, creo que ha agarrado de tonto el técnico.

Un perdón más

Supe que ya estaba listo el comunicado de su desconvocatoria, pero lo frenaron.

¿Esto afecta al grupo?

Todos dirán qué si no te castigan por esa indisciplina, entonces se puede ‘chupar’ sin problema.

¿Esa puede ser una primera reacción?

El jugador no es tonto, es darle carta libre a que los demás hagan lo que quieran y seguro Ormeño y Lapadula dirán que ahora entienden porque no llegan a grandes ligas el futbolista peruano.

¿Una información más?

Sé que Marcelo Márquez, que fue psicólogo de la selección hasta fines del 2019, se fue porque dio un informe sobre ‘Cuevita’ y le pidió al profesor Gareca que lo saque de la selección.

Obvio, no le hicieron caso

Y por eso se marchó.

Sabes que van a decir, qué no quieres que le vaya bien a la selección

Mi mayor deseo es que el equipo peruano esté bien, logre objetivos, porque cuando eso pasa, llega publicidad, las empresas invierten y los periodistas estamos cada vez mejor.

Un último pedido

El Mundial ya es historia y he levantado la bandera para que se vaya el técnico, que es ‘argollero’ y apañador.

Te lanzas con todo

Muchos colegas piensan como yo, pero no lo dicen porque tienen otros intereses.

Un abrazo

Gracias por la entrevista.