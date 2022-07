Uno nuevo reto inició para Gianluca Lapadula, puesto que se convirtió en el flamante refuerzo del Cagliari, club que disputará la Serie B de Italia en la temporada 2022-23. El delantero ítalo-peruano ya tuvo sus primeros entrenamientos junto a sus nuevos compañeros y expresó su anhelo por saltar pronto a la cancha.

El futbolista de 32 años brindó una conferencia de prensa este viernes y se mostró emocionado. “He sido rival en varias ocasiones, hoy visto los colores rojo y azul y tengo muchas ganas de hacerlo bien. En los últimos años se había tenido la posibilidad de aterrizar en Cerdeña, esta vez todo se ha materializado”, inició el ‘Bambino’.

“No veo la hora de jugar los primeros partidos con mis nuevos compañeros. Estoy feliz de encontrar a Leonardo Pavoletti (delantero). Cuando tienes a tu lado gente tan fuerte y experimentada todo es más simple. Estamos disponibles para cualquier solución que el profesor quiera adoptar”, agregó el atacante.

De la misma forma, Lapadula se refirió al DT de Cagliari, con quien coincidió en el curso 2019-20: “Conozco al entrenador Fabio Liverani desde la época del Lecce, es un estratega muy exigente con el que jugué tanto en el 4-3-3 como en el 4-3-2-1. Para mí es un estímulo sustituir a un futbolista de gran nivel como Joao Pedro, que ha hecho grandes cosas en el Cagliari”.

“Me adaptaré a cada contexto técnico-táctico, desde delantero central como al lado de otro atacante. ¿El número de la camiseta? Jugué tanto con el 9 como con el 10. Todavía no me he decidido”, resaltó también el talentoso deportista.

Finalmente, Gianluca destacó la buena relación que ha establecido con sus nuevos compañeros. “Nicolás Viola es un amigo. También conocí a Aresti, Deiola, Pavoletti. Hay un núcleo duro importante en una mezcla de experiencia y buenos jóvenes, con excelentes cualidades para hacerlo bien. La próxima Serie B será de alto nivel, pero miramos nuestra casa. A la afición le pido que se mantenga cerca de nosotros, pueden ser el arma extra para lograr el objetivo”, concluyó el ‘Bambino’.

Cagliari se alista para la actividad oficial

La presentación de Cagliari a nivel oficial será el próximo viernes 5 de agosto, cuando enfrente a Perugia por la segunda ronda de la Copa Italia. Más tarde, el día 13 del mismo mes, los ‘Rojos y azules’ iniciarán el camino por el ascenso a primera división: visitarán al Como en la fecha de apertura de la Serie B.