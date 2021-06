Los días de descanso de Gianluca Lapadula los ha vivido cerca del afecto familiar. El goleador de la ‘Blanquirroja’ ha pasado buenos momentos al lado de Brigitte Román, su sobrina, quien ha sido su guía turística en la capital y también su compañía en la visita a los más reconocidos restaurantes de Lima.

“Se ha enamorado del Perú, más de lo que ya estaba. Ha sido un poco difícil, por el ‘style’ que lleva, que la gente no reconozca a Gianluca Lapadula. A él le gusta vestirse así. Yo siempre le digo ‘qué estilito...’ ja, ja, ja”, cuenta Brigitte para ‘Domingo al Día’.

El goleador que en una semana ha recibido el afecto de todo el país reveló una confesión. “No quisiera irme, quisiera quedarme aquí en Perú, me dice. Siente que la pasa bien y eso es lo importante. Creo que pasarla bien y en familia, creo que es un lujo, que no muchos nos permitimos por la pandemia. Nos ha enseñado un lado de él que no podíamos ver detrás de una pantalla, hemos aprendido mucho de él y lo queremos muchísimo”, dijo.

Brigitte cuenta los días en Lima con Gianluca Lapadula (Video: América TV)

Brigitte Román confesó su nivel de parentesco con Lapadula. “Gianluca vendría a ser mi tío, pero como somos contemporáneos, nos decimos ‘primos’”, cuenta la pariente del goleador quien también incursionó en el canto y asegura que por su familia corre la vena musical. “Le gusta la música peruana, le fascina la canción ‘Ojos azules’, ‘Contigo Perú’, la cumbia también. Mi tío Gianfranco, su papá, es un excelente músico y lo ha educado muy bien en ese sentido. Además, yo lo he escuchado cantar y lo hace muy bien”.

“LE GUSTA EL TIRADTO Y EL ARROZ CHAUFA”

La ‘Prima’ del delantero asegura que el jugador lleva una maleta llena de recuerdos para sus amigos en Europa. “Algunos chullos también se ha comprado y le quedan chévere. Está maravillado por todo, por la ciudad y el centro de Lima. Ha visitado el arzobispado, le ha encantado toda la historia y está enamorado de la comida peruana. Le gusta mucho el arroz chaufa, el ceviche, el tiradito y la causa de pollo. Está fascinado por el Perú”, conto Brigitte Román.

Sobrina de Gianluca Lapadula cuanta los secretos del goleador (Video: América TV)

Su regreso a la ‘Blanquirroja’ ha sido con el pie derecho. “Me cuenta que en la selección se lleva bien con todos. Me dice que lo han ayudado mucho en todo el proceso, se ha adaptado bien. Me confesó que en Ecuador sintió la altura antes del partido, pero a la hora de jugar no sintió nada. Le metió tanta garra que no se dio cuenta de la altura”, contó.

Brigitte, al igual que todos, está esperando con ansias el primer gol de su pariente. “No sé cómo celebraría. Eso será algo muy de él, a quién se lo dedicará si a su madre o a su bella esposa, Alessia, o a sus hijas, pero cuando él meta gol, va saltar todo el Perú”, finalizó.

