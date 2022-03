El peor de los lunes. Cuando en la selección peruana todo parecía ser tiempos de calma, Ricardo Gareca dio la lista de convocados, y varios elementos como André Carrillo y Christian Cueva tienen continuidad y gran momento, desde Italia nos cayó un ‘balde de agua fría’. Gianluca Lapadula quedó fuera del partido contra Brescia y la razón preocupa a todos en Videna de cara a los cruciales partidos por Eliminatorias contra Uruguay y Paraguay.

Todo empezó cuando el técnico Fabio Caserta dio la lista de concentrados para el duelo de este martes (12:30 p.m.) ante Brescia por la jornada 30 de la Serie B de Italia. Allí los medios hicieron hincapié en la ausencia del goleador ítalo-peruano. “Contra Brescia, Benevento se verá debilitado por fuertes ausencias, dos de ellas las de los atacantes Marco Sau y Gianluca Lapadula”, refirió el portal ottopagine.it.

En ese momento, no se reveló el motivo por el cual Gianluca Lapadula no jugaría el partido. El atacante solucionó su impase con el club, por supuestamente haberse negado a jugar contra Monza en enero, y recuperó no solo su lugar entre los convocados, sino además fue titular en el más reciente duelo contra Crotone.

Gianluca Lapadula sufre un peligroso esguince de tobillo

La respuesta sobre la ausencia de Gianluca Lapadula la dio el reconocido periodista italiano Massimiliano Mogavero. “Lapadula quedó fuera por un esguince de tobillo. Se le realizarán pruebas, en principio no debiera ser tan grave, pero las pruebas determinarán el tiempo de para”, aseguró el profesional en su cuenta de Twitter y en páginas web.

Lo cierto es que el comando técnico de la selección peruana ya se puso en contacto con el ‘Bambino de los Andes’ y con el área médica de Benevento. Allí se coordinará el tratamiento apenas se conozca el resultado final de los exámenes. Hay que recordad que el club de la Serie B tiene un partido el sábado contra Frosinone y es probable que Lapadula tampoco lo juegue.

Gianluca Lapadula y una llegada anticipada

No se descarta que desde la Videna intenten convencer al Benevento para que el goleador continué su recuperación en Lima y así tener al jugador con más días de antelación a los choques por las Eliminatorias Qatar 2022. Si el ‘Bambino’ juega el sábado, estará arribando el domingo 20 a nuestra capital. Si se consigue el permiso, el atacante podría llegar el jueves 17 a Lima.

Gianluca Lapadula recuperó la titularidad en su club, pero se lesionó en las últimas horas Foto: Benevento.

Finalmente, en caso que el ‘Bambino de los Andes’ mantenga su dolencia, igual formará parte de la convocatoria, aunque Ricardo Gareca podría llamar un atacante más y este sería Percy Liza de Sporting Cristal.