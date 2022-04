VUELVEN LOS PROBLEMAS. Gianluca Lapadula recibió elogios de la prensa italiana por seguir peleando su pase al Mundial, pero sorprende a la misma por sus ausencias en las convocatorias del Benevento, en su lucha por regresar a la Serie A y son algunos periodistas italianos quienes hablan que su lesión de su tobillo no es la única causa de su ausencia en la Serie B.

Recordemos que Gianluca Lapadula jugó con la ‘Blanquirroja’ la última jornada doble de las Eliminatorias y en ambos partidos arrancó como titular. En el primero, ante Uruguay, donde el delantero estuvo hasta los 77′. En tanto, contra los paraguayos se fue cambiado a los 87 minutos.

Esta sobre exposición a su condición, no habría caído nada bien en Benevento, ya que el ‘Bambino de los Andes’, no solo había superado recientemente esta lesión, sino que acababa de ser ‘amnistiado’ un par de semanas antes tras su cortocircuito con el técnico Fabio Caserta. Previo a su viaje a Perú, Gianluca Lapadula actuó contra Frosinone el pasado 19 de marzo. Luego de eso no volvió a ser tomado en cuenta.

Gianluca Lapadula se enfrentó a Benevento en Junta Arbitral de Serie B. (Foto: Getty Images)

Gianluca Lapadula y su complicada lesión

Todos se preguntan ¿Qué le pasó al ‘Bambino’ previo al viaje para las Eliminatorias? Pues tuvo un esguince de segundo grado en el tobillo derecho. Eso ameritaba como mínimo un descanso de 15 días, pero debido a la cercanía de los encuentros definitorios el jugador se habría arriesgado y adelantado su recuperación.

Es por esa razón que en la Videna, previo al viaje a Uruguay, se le vio entrenando con una venda especial en el tobillo. En el mismo encuentro ante la ‘Celeste’, en el estadio Centenario se le vio renguear y caminar con dificultar al final del primer tiempo. Tal es así que Ricardo Gareca decidió cambiarlo.

Contra Paraguay, Gianluca Lapadula arrancó, hizo un gol y habría vuelto a forzar la lesión, algo que a la postre le trajo consecuencias. Al llegar a Italia se habría detectado que la zona fue muy exigida y el comando técnico del Benevento quedó muy molesto.

Gianluca Lapadula y la nueva ‘tensión’ en Benevento

Según el periodista Massimiliano Mogavero, uno de los que más conoce del entorno del Benevento, Gianluca Lapadula no trabajaría a la par de sus compañeros actualmente y no solo por el tema del tobillo. Al parecer, según otros medios, la relación entre el ariete y el técnico Fabio Caserta se mantendría tirante.

Gianluca Lapadula lleva 10 goles en esta edición de la Serie B donde su equipo es aspirante al ascenso

Hay que recordar que Gianluca Lapadula estuvo apartado de los entrenamientos desde enero hasta febrero por haber manifestado sus ganas de marcharse del club con el que tiene contrato hasta junio del 2023. Lo cierto es que el jugador lleva cuatro partidos seguidos, contra Pisa, Reggina, Vicenza y Cosenza, sin aparecer en lista.

A Benevento le quedarán, luego de jugar mañana, cuatro partidos más y mantiene viva la chance de ascender directamente a la máxima división italiana. Lo que parece cierto es que el ‘Bambino de los Andes’ se irá de la institución en junio, porque la relación no parece dar para más.