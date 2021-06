No debe existir hincha de la selección peruana que cuestione la entrega de Gianluca Lapadula cada vez que pisa el terreno de juego. Sin embargo, para ganar partidos hay que hacer goles, algo que todavía no puede concretar el delantero de Benevento. Se aplaude el sacrificio, pero ya vamos 5 jornadas de Eliminatorias y ocupamos el último lugar de la tabla de posiciones.

Más allá de lo que cada uno interpreta cuando hablamos de ‘sudar la camiseta’, Gianluca Lapadula tiene números en rojo en el equipo de Ricardo Gareca. El nacido en Italia lleva 145 minutos jugados (30 con Chile, 90 ante Argentina y 25 frente a Colombia) con la ‘bicolor’ y aún no se ha encontrado con el gol. De hecho, solo tenemos 4 tantos (3 de André Carrillo y 1 de Renato Tapia) en el certamen.

Aquí no hay encuestas. La verdad está en los números y estos también nos dicen que Ginaluca Lapadula (31 años) todavía no es el delantero que la selección peruana necesita. Tampoco que está cerca de tomar la posta a Paolo Guerrero (37 años), en el final de su carrera. Las veces que se tire de cabeza para ganar la pelota no suman en la tabla de goleadores de las Eliminatorias. Todavía falta mucho.

Pareciera que la discusión sobre las alternativas de Perú en la delantera no tienen cuándo acabar. Eso sí, con Gianluca Lapadula la mirada es distinta respecto a otros atacantes: Claudio Pizarro en el pasado y hoy con Raúl Ruidíaz. A estos jugadores se les ‘pegó’ por falta de gol y ‘poca’ entrega. Esperemos que esta posición de ‘9’ no se convierta en una eterna trituradora de carne.

Aparte de todo, hay un espacio para los que piensan en: ‘recién tiene pocos partidos’, ‘aún no se entiende con sus compañeros’ o ‘no le pasan el balón’. Pues bien, ante Ecuador será titular y tendrá una nueva oportunidad para marcar su primer gol con el equipo de todos. Condiciones, tiene. Éxitos el martes.

