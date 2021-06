Cuto Guadalupe ha manifestado a los cuatro vientos su amor por Gianluca Lapadula, Julinho ha tenido que pedirle disculpas públicas al ‘Bambino’ en su programa y el ‘Tigrillo’ Carlos Alberto Navarro no se ha quedado atrás, ha bajado la guardia y se ha dejado cautivar por el goleador de moda de la selección peruana en la Copa América 2021.

¿Este resultado nos pone un pie en los ‘cuartos’?

Como resultado es bueno, pero otra ve Perú empieza haciendo un mal partido y después recupera algo. En los números se llega a los 4 puntos y eso te da un margen para salir sin angustias ante Venezuela.

¿Te preocupa que se regale casi siempre ese primer tiempo?

No pasa siempre, pero a veces Perú empieza desatento. Renato Tapia con todo el tiempo que tiene jugando sabes que nunca se puede tirar así a esa jugada. Detrás de él venía Alexander Callens y resolvía todo, por eso cuando lo enfocan estaba caliente. Nos agarran dormidos.

¿Te tapó la boca Gianluca Lapadula?

Me tapó la boca y todos los todos los orificios. La forma como él recibe la pelota y la proyecta con ese primer toque es muy buena. Culmina una gran jugada de Sergio Peña.

¿Qué te impresionó del ‘Bambino’?

La conoce, esa jugada que hace para la asistencia de André Carrillo es extraordinaria, además a ese ecuatoriano, Robert Arboleda, lo deja en el piso comiendo pasto y después que le romperle la cintura, se la entrega a la ‘Culebra’ con la parte externa del pie, limpia.

¿Te vuelves un ‘Gianlucalover’’

Yo también lo amo. Más de lo que lo ama Cuto. Es más, se lo voy a quitar a Cuto ja, ja, ja.

¿De todo el fútbol lo que han visto tus ojos a quien se parece Lapadula?

A ninguno de los que he visto. Cuando juega me parece ver al típico futbolista antiguo, de barrio, ese de Copa Perú. Hoy debe estar viendo algo alucinante. Para cualquier persona no hay mejor sensación que ser querido, en dos meses le han cambiado la vida

¿Tiene que prepararse para los ‘palos’?

Seguro va a fallar. A este pata le han enseñado bien y se nota que ha aprendido. Tiene formación, es un rebuscón y sabe del oficio, por eso es que ha podido hacer goles en una de las ligas más difíciles del mundo como es la Serie A.

¿Estamos clasificados ‘Tigrillo’?

Noooo. Estamos para luchar hasta el último. No entró a ese partido con los venezolanos confiado, de ninguna manera, son unos ‘caballos’. Por el COVID-19 se ha juntado un grupo con poco nombre, pero que dan pelea, son fuertes y te aguantan los partidos.

¿Te convence Santiago Ormeño?

Creo que hay que darle un buen remojón a este muchacho, porque está un poco duro, parece enyesado mi sobrino. Cuando entra en espacios abiertos juega fácil, como le pasó ante Ecuador, pero hay que seguir viéndolo, ya se va a asentar.

¿Te gusta Alexander Callens en la defensa?

Sí. Creo que lo ha hecho muy bien, es muy seguro. Hoy nadie se pregunta dónde está Luis Abram. A parte hay que rescatar que es muy noble ese chico para esperar tanto tiempo esta oportunidad, otro ya se hubiera tirado al abandono.

¿Cuevita es el Rey de las oportunidades?

Para volver a creerle a Christian Cueva tiene que volver a patear un penal en un Mundial y hacerlo. Yo siempre pregunto por el brujo de Ricardo Gareca, pero el brujo más bravo es el de ‘Cuevita’, ese brujo lo tiene con tierra bien cernida. A todos se nos presenta ‘La Virgenita’ alguna vez en la vida, pero ese pata duerme con ella. Pocos jugadores han tenido esa fortuna solo Carlos ‘Kukín’ Flores y Roberto Chale.

Se cumplió tu predicción sobre la Copa América.

Claro, se los comenté después de perder con Colombia. Esta convivencia genera cosas buenas en Perú, el equipo requiere más de esto, nos da esa claridad de saber que no somos más que nadie y que si vamos a ganar lo haremos sufriendo.

