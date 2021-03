Juventus recibe este domingo 21 de marzo a Benevento en el Estadio Allianz de Torino por la jornada 28 de la Serie A de Italia. El encuentro tendrá el duelo entre el portugués Cristiano Ronaldo y el peruano Gianluca Lapadula. En esta nota conoce todos los detalles del partido.

El Juventus vs Benevento se jugará a las 9:00 a.m. de Perú y Colombia. A la 10:00 a.m. de Venezuela y Bolivia. A las 11:00 a.m. de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil. A las 3:00 p.m. de España. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica.

Juventus viene en gran forma al duelo por la Serie A. Viene de golear 3-1 a Cagliari con triplete de Cristiano Ronaldo. El cuadro ‘bianconero’ marcha tercero a 10 puntos del líder Inter de Milán. Obligado a ganar para seguir presionando.

Benevento tiene un presente contrario. El equipo de Gianluca Lapadula no gana desde el pasado 6 de enero (2-1 a Cagliari). El peruano tampoco atraviesa un buen momento en lo individual. Están en la casilla 16 con 26 puntos. ¿Sumará de visita?

Luis Abram y su golazo de cabeza para victoria de Vélez ante Independiente

