Gianluigi Buffon confirmó su salida de PSG y se especula su posible retiro |VIDEO |FOTOS 

Gianluigi Buffon , arquero campeón del mundo y una de las estrellas del PSG decidió no seguir más en el cuadro parisino y lo hizo saber a sus seguidores a través de un comunicado sin dar pistas de su nuevo futuro.



Gianluigi Buffon publicó el comunicado en italiano y también en francés, y citó un frase del escritor norteamericano Ernest Hemingway para demostrar su agradecimiento al PSG. "Solo hay dos lugares en el mundo donde se pueda vivir feliz: en casa y en París".



Su paso por el PSG sin duda no fue la mejor decisión para Gianluigi Buffón, en su primera experiencia en extranjero el catalogado como mejor del mundo, no pudo llegar alas instancias finales de la Champions League.





El golero tano se despide del PSG con 25 partidos contando todas las competiciones, siendo el último una triste derrota (3-1) en Reims el pasado 24 de mayo.