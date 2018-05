Gianluigi Buffon anunció su partida de la Juventus: Se va el eterno capitán e ídolo | FOTOS | VIDEO

El capitán de la Juventus Gianluigi Buffon disputará su último partido con el campeón de Italia el domingo y tantea ofertas para jugar en al extranjero.



Todo hacía presumir que Gianluigi Buffon, considerado como uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, iba a anunciar su retiro en una rueda de prensa en Turín el jueves.



En cambio, Gianluigi Buffon de 40 años dijo que el partido contra Hellas Verona el sábado por la Serie A será su último con Juventus. Indicó que ha recibido “tentadoras” ofertas que le hicieron cambiar de parecer en cuanto a colgar sus guantes.



“El sábado me toca jugar un partido y eso es lo único seguro”, dijo Gianluigi Buffon, quien rompió a llorar al inicio de la conferencia tras ser homenajeado por el presidente de la Juventus Andrea Agnelli.

Las declaraciones de Gianluigi Buffon:

Gianluigi Buffon anunció su partida de la Juventus

“Hasta hace dos semanas, estaba decidido en retirarme. Ahora tengo ofertas que son tentadoras, con funciones dentro y fuera de la cancha, y lo más importante es que Agnelli fue quien me lo planteó”.



“Dejaré pasar estos tres días y luego tomaré una decisión definitiva, en calma completa, y decidiré cuál se ajusta mejor a mi personalidad y mi forma de ser”, añadió.



Buffon debutó con Parma en 1995 y ha atajado con la Juve desde 2001. Ha descartado irse a otro club italiano o bajar de división.



“No soy alguien que piensa que es correcto acabar mi carrera en la tercera o cuarta división”, dijo Buffon. “Soy un animal competitivo y no soportaría esa situación. No estaría a gusto”.

Se ha conjeturado que Buffon pueda irse a Liverpool, club que podría darle al ex capitán de la selección italiana la oportunidad de ganar la Liga de Campeones, uno de los pocos trofeos que faltan en su colección, en la que está en la Copa del Mundo 2006. Ha participado en tres finales de Champions, y las perdió todas.

El homenaje de la Juventus a Gianluigi Buffon:

Gianluigi Buffon: El homenaje que le rindió la Juventus

“He dicho que he recibido ofertas muy interesantes”, replicó Buffon al mencionársele sobre la posibilidad de pasar a la Liga Premier inglesa. “La semana entrante, cuando se haya calmado un poco, decidiré lo mejor para mí”.



“Si decido seguir, será para pelear por grandes cosas, porque para eso compito”, añadió. Buffon conquistó su séptimo título seguido de la Serie A con la Juve, una cifra récord. Cuatro días antes, los bianconeri se consagraron por cuarta vez seguida en la Copa Italia.



El sábado, Buffon llegará a los 656 partidos con la Vecchia Signora. El brazalete de capitán que Buffon ha lucido tras la salida de Alessandro Del Piero en 2012, pasará a otro histórico del club, el zaguero Giorgio Chiellini. El polaco Wojciech Szczesny será el arquero titular de Juventus a partir de la próxima temporada.



Buffon también era el capitán de Italia hasta que se retiró del seleccionado en noviembre, cuando los azzurri sucumbieron ante Suecia en un repechaje por el pase a la Copa Mundial.



Pero actuó en unos amistosos y se espera que se despida definitiva en otro amistoso el 4 de junio ante Holanda en la Allianz Stadium tras 176 partidos con Italia.

