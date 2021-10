La fisicoculturista Giannina Luján volvió al ataque tras enterarse de la reciente pedida de mano de la modelo Tilsa Lozano, quien pronto se casará con su novio, el boxeador Jackson Mora.

Giannina Luján, quien ya no radica en el Perú, está al tanto de las noticias y no dudó en opinar de la próxima boda entre su amigo Jackson Mora y su declarada enemiga Tilsa.

Para la deportista, Tilsa Lozano no tiene nada de positivo y que la pedida de mano ha sido parte del circo que armó porque justo eligió el cumpleaños de su ex Juan Manuel Vargas para realizarlo.

“Justo lo hace después del cumpleaños del loco, demasiado evidente. Le duele la vida lo del loco, le duele en el alma el rechazo, que le hayan dicho yo no me voy a casar contigo. ¿Qué otra cosa tiene ella para llamar la atención? ninguna, nada, cero, de ahí no sale, no ha hecho otra cosa positiva”, dijo al programa de Rodrigo González.

Por si esto no fuera poco, Giannina Luján señaló que Tilsa Lozano continúa enamorada del exjugador de Universitario de Deportes, Juan Manuel Vargas y por ello su futuro matrimonio sería una farsa para esconder los sentimientos que aún tiene por el hombre con quien tuvo un comentado romance.

“Que de positivo tiene esa “SEÑORA”. Mi opinión la doy porque le preguntan. Arma su circo porque no le queda con que más llamar la atención. Para mí sigue enamorada del Loco porque se le salió el tiro por la culata. PD: ya por cansancio, por pesada te pidieron (si en caso fuese verdad) Ojalá no se desanime al final y se quede solo en entrega de anillo. Suerte”, escribió Gianinna Luján, a través de sus historias de Instagram.