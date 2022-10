La Policía decidió cerrar las puertas del Estadio Juan Carmelo Zerillo cuando faltaban 15 minutos para el pitazo inicial del Gimnasia La Plata vs. Boca Juniors. La disposición generó un tumulto, dado que muchos hinchas tenían boletos en la mano, al parecer por una sobreventa, y trataban de entrar al recinto deportivo, situación que generó un enfrentamiento.

En busca de traer el orden, los agentes de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a las aficionados. La situación generó que varias personas resulten heridas y uno de los afectados fue Fernando Rivero, camarógrafo de TyC Sports, canal que cubría el partido.

De inmediato, el hombre de prensa fue auxiliado y, más tarde, decidió contar, a su casa televisiva, lo que vivió, resaltando el exceso de fuerza del escuadrón policíaco: “Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo, cuando un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”.

Además, el reportero de cámara indicó las personas en El Bosque empezaron a tener problemas para recobrar el aliento debido a que había mucho gas. “No te deja respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata”, agregó Fernando Rivero, con notorio pesar.

Momento en el que le pegan un balazo al camarógrafo de Tyc Sports sin motivo alguno.pic.twitter.com/cVXxxDmMur — Luciano García (@garcialuciano27) October 7, 2022

Por otro lado, Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cuestionó la reacción de la Policía en contra de la prensa. “Camarógrafo o no, ningún policía puede disparar, aunque sea munición de goma, de forma directa al cuerpo. Tiene una responsabilidad por la cuál responder”, manifestó la autoridad. El caso será investigado en las próximas horas.