El partido entre Gimnasia La Plata y Boca Juniors había iniciado de forma habitual en el césped del Estadio Juan Carmelo Zerillo, pero las acciones tuvieron que detenerse antes de los 10 minutos: la Policía lanzó gases lacrimógenas en las afueras del recinto, pero el humo afectó a los jugadores e hinchas en las tribunas. Precisamente, durante el incidente, Leonardo Morales contó la cruda experiencia que vivió.

“Esto fue una locura, porque el choque se estaba desarrollando con total normalidad y, de golpe, empezó a venir el gas pimienta. Primero vimos que el banco de suplentes de Boca Juniors salió despedido y después el nuestro. La gente comenzó a correr y no entendíamos nada, hasta que llegó el humo con todo y fue una desesperación total”, explicó el central del ‘Lobo’ ante la prensa.

De inmediato, el zaguero relató el difícil momento que pasó en el Bosque: “Tengo un hijo de dos años y seis meses que no podía respirar. Lo llevé al vestuario y, sinceramente, me quebré por verlo tan mal, eso me dolió. Me imagino que la gente también la habrá pasado mal”.

Por otro lado, bajo las difíciles circunstancias, Leonardo Morales comentó que el cuadro platense se alistaba para apoyar al plantel del ‘Xeneize’. “No he hablado con la gente de Boca Juniors, pero tengo una buena relación con el ‘Chelo’ (Weigandt), así que voy a intentar comunicarme y ver si necesitan algo”, indicó.

“Nosotros nos quedamos sin agua, al darle a la gente, y empezamos a cargar algunas botellas más para intentar ayudar con lo poco que podemos”, agregó el defensor de Gimnasia La Plata.

Finalmente, el zaguero priorizó investigación del incidente antes de anunciar la continuidad del encuentro. “No he escuchado nada sobre la reanudación del partido. Me dediqué solamente a ver cómo estaban mis familiares. Habrá que ver cómo empezó esto, porque en la cancha estaba en total normalidad y de afuera vino todo”, concluyó.