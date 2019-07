Gladys Tejeda, emocionada: "Esta medalla es para la gente. Gracias a ellos perdí el miedo a mis rivales" [VIDEO]

Lo hizo por la gente. Gladys Tejeda se mostró emocionada, y no es para menos, tras ganar la medalla de oro en Maratón femenina de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Mira el video. ¡Emotivo!



"Todo este año he estado muy concentrada. He tenido competencias. Me fui a Colombia para tener una preparación muy fuerte", señaló Gladys Tejeda.



"Es una revancha, porque en aquella ocasión fue injusto (en Toronto 2015). Y por una negligencia se perdió esa medalla. Esta vez me tocó ganar en casa", reveló emocionada.



Finalmente, Gladys Tejeda dedicó su medalla de oro a la gente que la apoyó durante la carrera. "Esta medalla de oro es para ellos. Ha sido el punto principal para mantenerme en ritmo, para mantenerme adelante y para no tener miedo a las demás competidoras".