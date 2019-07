Gladys Tejeda: "Yo misma lavo mis zapatillas para botar el estrés" | ENTREVISTA | FOTOS

Por: José 'Huachano' Lara

El teléfono de la campeona Gladys Tejeda no deja de sonar. Desde que ganó la medalla de oro en los Panamericanos Lima 2019 , sus seguidores en redes sociales se multiplicaron. No es para menos. Es una mujer ganadora que a base de mucha entrega y esfuerzo superó la adversidad. Humilde, tranquila, alegre y laboriosa, nuestra campeona nos muestra su grandeza fuera de las pistas.

¿Con qué plato de comida celebrarás cuando llegues a tu tierra?

Me espera una rica pachamanca y estofado de cordero que me prepara mi mamá Marcelina.



Te vas a cansar de dar abrazos a todos tus paisanos...

Yo también a ellos. Es mi gente, mi familia, mis amigos, es mi tierra.



¿Qué extrañas más?

Tienes que ir a conocer Las Pampas de Chacamarca, donde se realizó la Batalla de Junín. Allí entreno todos los días. Es muy bonito.

¿Dónde vives?

En Junín y Huancayo, entre las dos ciudades hay dos horas y media de viaje en auto y tres horas en bus. Ya depende en qué etapa de mi preparación estoy.



¿Tu próximo objetivo?

Estamos exactamente a un año de las Olimpiadas de Tokio 2020, esa es mi meta. Me tengo que preparar para hacer la marca y clasificar. Si logro tener el respaldo de la empresa privada podré hacer una buena preparación y cumplir mis metas.



¿Qué recuerdas de tu infancia?

Muchas cosas, en especial me viene a la mente cuando el profesor de física nos hacia jugar fútbol y básquetbol. Me gustaba porque son deportes donde se corría bastante. En cambio, el vóley no me gustaba, había que estar parada.

¿Una anécdota?

Cuando tenía 14 años corrí mi primera carrera de 8 kilómetros, pero no tenía zapatillas. Mi mamá me consiguió un par prestado de una vecina. Las zapatillas me quedaban muy ajustadas, pero así corrí, antes de llegar a la meta mis pies estaban totalmente hinchados. Perdí, llegué a la meta casi cojeando, una huancaína me ganó, me quedé muy triste, pero desde ese día aprendí que los pies se hinchaban cuando uno corría mucho.



En un documental apareces lavando tus zapatillas, ¿así lo haces?

Aunque no lo creas, lavar mis zapatillas es una manera de botar el estrés. Es mi herramienta de trabajo y tengo que cuidarlas. Yo misma me encargo de eso.

Gladys Tejeda lavando sus zapatillas antes de correr Gladys Tejeda lavando sus zapatillas antes de correr

¿Te dedicas todo el tiempo a tu preparación física?

Ahora sí. Estoy metida de lleno a mis objetivos. Ya terminé mi carrera de profesora de educación primaria. Soy titulada y me encantan los niños. Seguramente cuando termine el ciclo de la maratón ejerceré mi profesión.



Felicidades y ojalá que tengas todo el apoyo que necesitas...

Gracias a ustedes y espero que el gobierno y las empresas privadas ayuden más al deporte, que en el Perú está abandonado a su suerte. Nadie sabe lo que hemos sufrido para conseguir nuestros sueños.