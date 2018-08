Gol Affonso Alianza Lima vs UTC anulado posición adelantada polémica video fotos

Un terrible y grosero error arbitral invalidó la jugada y clara ocasión de gol del atacante Mauricio Affonso en el Alianza Lima vs UTC en el estadio Matute por el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Apertura.



Roberto Guizasola habilitaba con varios metros de diferencia al delantero Mauricio Affonso, quién se perfiló en el mano a mano con el arquero de UTC.



No obstante, la terna arbitral del Alianza Lima vs UTC (Alex Valdivieso, Ver Yupanqui y José Martínez) cometió un error grosero y cobró posición adelantada, la cual no existió en ningún momento y mucho menos generó dudas, ya que la imagen de la televisión lo demostró claramente. Maurio Affonso estaba habilitado.



A los siete minutos del primer tiempo, Donald Millán abrió el marcador y sorprendió a Matute. Alianza Lima empezó el partido perdiendo y esta ocasión de gol de Mauricio Affonso hubiese cambiado la historia del partido.

Alianza vs UTC: Error arbitral de escándalo impidió gol de Affonso en Matute y generó polémica

