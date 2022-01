El 1-1 se mantenía y todo parecía indicar que la definición del campeón de la Supercopa de Italia llegaría hasta la tanda de penales. No obstante, Alexis Sánchez, literalmente en la última jugada de la prórroga, apareció y firmó el 2-1 final a favor de Inter de Milán frente a Juventus.

El chileno, como de costumbre, esperó su oportunidad en el banco de suplentes e ingresó a los 75 en lugar de Lautaro Martínez. Al minuto 121, el ‘Niño Maravilla’, en una jugada rápida tras pase de Matteo Darmian, definió con mucha categoría cuando tuvo al frente a Mattia Perin.

La anotación de Sánchez hizo explotar de emoción a los miles de hinchas de Inter que se dieron cita en el Giuseppe Meazza. Y es que, con esa diana, Inter se proclamó campeón de la Supercopa de Italia por sexta vez en su historia, una menos de AC Milan y tres menos que Juventus.

En el vibrante encuentro, Weston McKennie (25′) abrió la cuenta para los turineses, mientras que el argentino Lautaro Martínez, vía penal, decretó el 1-1 transitorio.

“Yo nunca estuve mal, solo que no me dejaban jugar. Soy un león en jaula, si me dejan jugar, soy un monstruo”, afirmó Alexis Sánchez al acabar el partido, decidido a reivindicarse tras tener poco protagonismo en la última temporada, con Antonio Conte en el banquillo, antes de la llegada de Simone Inzaghi.

El flamante campeón deberá dar vuelta a la página rápidamente y pensar en Atalanta, su rival del domingo 16 en la Serie A. Por su parte, Juventus chocará con Udinese.