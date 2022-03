La indignación de los hinchas, de los jugadores y de todo el pueblo peruano por el supuesto ‘robo’ que sufrió la selección peruana, sobre los miunutos finales del Perú vs Uruguay, desesperó a los conductores de America Televisión quiene se exaltaron y exporesaron su rabia en por esa polémica jugada que escnadalizó la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Si no es gol no sirve el VAR, no lo puedo creer. los jugadores están como locos”, dijo y luego siguió con su reclamo. “Esto es insólito, lo mínimo que debió pasar es detener y se echen a mirar el VRA la pelota está adentro. Rochet comete un error, se mete con todo y pelota, no me jodan. Es gol, ¿Cómo no va a ser gol?”, agregó eufórico.

En su momento, el relator del encuentro no pudo ocultar su furia. “Nos están robando en la cara, Uruguay no necesita esto, no le validan un gol a nuestra selección es un escándalo mundial. Nos están robando en la cara”, señaló.

Conductores de América explotan por gol que no fue cobrado a Perú (Video: America TV)

“El error lo convierten en horrror”

Richard de la Piedra también mostró su posición al respecto “Esta es la justicia de la FIFA. El VAR siempre deja sospechas, el tema del VAR es que lo manejan a su antojo, le pasó Argentina y pasa en en Copa Libertadores y hay un error en el procedimiento. Esto es un escándalo. El error lo covierten en horror”, reflexionó.

Perú vs Uruguay: LA PREVIA

La selección peruana afronta uno de sus duelos más importantes en esta Eliminatorias. Los dirigidos por Ricardo Gareca visitan a Uruguay con la posibilidad de pelear la clasificación directa si logra una victoria, ya que sobrepasaría a la celestes en la tabla y ganándole a Paraguay

Por su parte, los ‘charrúas’ irán por un triunfo que les asegure el cuarto lugar de la tabla. Los dirigidos por Diego Alonso se encuentran con 22 puntos, 1 más que Perú, 3 más que Chile y 5 más que Colombia, por lo que ganar el partido significaría una clasificación confirmada.