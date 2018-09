Marco Asensio anotó el primer gol del cuadro blanco en el partido Real Madrid vs Espanyol por la Liga Santander. El VAR le ahogó el festejo pero al final convalidó el tanto del atacante español.



Luka Modric asistió a Marco Asensio, que se perfiló y le pegó un derechazo formidable. Un golazo de gran factura pero en el momento que se prestaba a celebrar el VAR se lo negó.



El árbitro señaló que no fue gol pero luego de unos instantes el propio VAR le convalidó el gol pero la celebración ya no fue la misma. Abrazos con risas pero sin explosión.



Así, Marco Asensio anotó su primer gol de la temporada de la Liga Santander con camiseta del Real Madrid.



Real Madrid vs Espanyol: Gol de Asensio

