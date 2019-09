Gol de Verona a la Juventus: A Buffon le hicieron un tanto increíble tras penal fallado, dos palos y bombazo

Miguel Veloso abrió el marcador en el partido Juventus vs Verona tras una insólita jugada y el portero bianconero Gianluigi Buffon no podía creer lo que había ocurrido en el Allianz Arena por la Serie A.



El portero Gianluigi Buffon vio caer su arco tras una jugada insólita y su reacción de incredulidad fue única en el inicio del partido Juventus vs Verona.



A los 20 minutos, se decreta un penal para Verona y Di Carmine lo falla, estrellando el balón en el poste. De inmediato el rebote termina en otro remate que vuelve a chocar al palo.



Mientras Buffon, sin suerte, se lanzaba de lado a lado en busca del balón, apareció Miguel Veloso, que disparó fuera del área para vencer el arco de Juventus. Tras la jugada, Gianluigi no lo podía creer.

Juventus vs Verona: Gol de Veloso (Video: ESPN 2)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.