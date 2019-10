'Chorri' anota goleada tras este blooper en el Sporting Cristal vs Real por la Liga 1 | VIDEO

Sporting Cristal jugó aplacer en el 'Alberto Gallardo' y no tuvo problemas para estirar la diferencia ante Real Garcilaso y lo hizo sobre los minutos finales ante con un extraño gol de Cristian Palacios por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1.



Horacio Calcaterra abrió la cuenta poniendo el baló entre las piernas de Daniel Ferreyra (10') y Martín Távara aumentó el marcador tras un mal rechazo de la zaga cusqueña (30').



Con el tiempo ya cumplido y con Carlos Lobatón en el campo, el remate de media distancia era una opción y el número 27 en la espalda ensayó el disparo que Daniel Ferreyra no pudo controlar y allí el 'Chorri' Palacios no perdonó el 'regalo' de los cusqueños y cerró la goleada.

Gol 3 de Sporting Cristal (Fuente Gol Perú)