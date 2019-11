Gol de Juventus: Tiro libre de Cristiano Ronaldo y blooper del portero de Lokomotiv en la Champions League

Cristiano Ronaldo ejecutó un tiro libre que terminó en el primer gol de los bianconeros en el partido Juventus vs Lokomotiv por el Grupo D de la Champions League, que se disputó en el estadio RZD Arena de Moscú.



A los 3 minutos, Cristiano Ronaldo lanzó un tiro libre, que parecía no generaría peligro en el arco de Lokomotiv. Sin embargo, el arquero Guilherme no pudo controlar el balón.



El remate de Cristiano Ronaldo fue directo al cuerpo del portero rival, pero se le escurrió entre las piernas. Mientras la pelota se metía a su propio arco apareció Ramsey para asegurar el gol y la tocó antes que traspase la línea. Así, el volante sumó su primer gol en la Champions League.



Juventus vs Lokomotiv: Gol de Cristiano Ronaldo (Video: ESPN)

