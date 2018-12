Cristiano Ronaldo abrió el marcador para los bianconeros en el partido Juventus vs Torino , que se disputó en el estadio Olímpico de Turín por el derbi de la fecha 16 de la Serie A.



A los 70 minutos, Cristiano Ronaldo no desperdició un disparo desde los doce pasos y convirtió de penal el gol que encaminó el triunfo de la Juventus ante Torino en el clásico de la ciudad.



Cristiano Ronaldo marcó su gol número once con la camiseta de Juventus en la presente temporada de la Serie A de Italia.



Juventus es líder absoluto del torneo italiano con una amplia ventaja sobre sus escoltas: Napoli e Inter. Los bianconeros enfrentarán a la Roma el próximo sábado.

Juventus vs Torino: Gol de Cristiano Ronaldo (Fuente: ESPN)

