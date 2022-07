Barcelona ha tenido un buen desempeño en los partidos amistosos de pretemporada y logró un nuevo triunfo en su gira por Estados Unidos, esta vez sobre New York Red Bulls. El encuentro tuvo emociones, pero el segundo gol de los ‘Azulgranas’ recién llegó a poco del final: Memphis Depay puso el 2-0 a los 87′.

El duelo había bajado en intensidad y los ‘Azulgranas’ tenían una salida al ras del césped, la cual fueron realizando con mucha paciencia. Sin embargo, al arribar a tres cuartos de cancha, el bosnio Miralem Pjanic decidió cambiar de ritmo: levantó la cabeza y realizó un largo envío a campo contrario.

La asistencia para Memphis Depay no parecía ser la mejor, puesto que Sean Nealis cerró la zona y trató de cubrir la pelota con el cuerpo, mientras esperaba la llegada del portero Ryan Meara. Sin embargo, la comunicación entre ambos futbolistas del New York Red Bulls no fue la mejor y eso provocó un blooper.

El guardameta dudó por una fracción de segundos y su compañero no pudo aguantar la embestida del neerlandés, que se llevó el balón con un toque sutil. Debido al movimiento, el arquero y el defensor quedaron lejos de la acción y dejaron la puerta del Red Bull Arena totalmente vacía.

Depay, sin mayores dificultades, definió de manera rasante con la pierna derecha e infló las redes, para alegría de los hinchas del Barcelona. De esta forma culmina la gira de los ‘Azulgranas’ en Estados Unidos y ahora volverán a España, para disputar el Trofeo Joan Gamper ante Pumas de México, en el Camp Nou.