Barcelona no ha tenido una buena actuación en El Clásico ante Real Madrid, pero el equipo no bajó los brazos y se acercó al empate en la recta final. Ferran Torres, uno de los jugadores que hizo ingresar Xavi Hernández, infló las redes y descontó en el marcador, causando tensión en el Estadio Santiago Bernabéu.

El cotejo se acercaba a los 83 minutos y los ‘Merengues’ tenían la ocasión de salir de contragolpe, aunque Gavi tuvo un buen cruce: se barrió y evitó que Dani Carvajal controle la pelota. El mismo quite defensivo benefició a Ansu Fati, quien recibió el esférico cerca a la línea lateral izquierda.

De inmediato, el atacante optó por realizar una jugada individual y superó a Federico Valverde, luego de un buen amague. A toda velocidad, el ‘10′ del Barcelona llegó al área y, antes de ser presionado por Éder Militao, sacó un centro rasante. En primera instancia, Robert Lewandowski intentó definir de taco.

Si bien el polaco no pudo rematar, su intervención ayudó a que la defensa de la ‘Casa blanca’ no pueda reaccionar: el balón siguió su recorrido y Ferran Torres, sin marca, remató a placer. El portero Andriy Lunin trató de reaccionar en el último instante, pero no pudo hacer nada para evitar la anotación.

Si Real Madrid concreta su triunfo, se convertirá en el único líder de LaLiga Santander, al sumar 25 puntos; mientras que Barcelona quedará en el segundo puesto, con 22 unidades. En la próxima fecha, los ‘Merengues’ visitarán al Elche; en tanto que los ‘Culés’ volverán al Camp Nou, para chocar con Villarreal.