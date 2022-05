Barcelona pretende cerrar la temporada en LaLiga Santander de la mejor manera y tiene la oportunidad de celebrar un triunfo en el Camp Nou. Este martes, los dirigidos por Xavi Hernández enfrentan al Celta de Vigo y sacaron una cómoda ventaja antes del descanso: Pierre-Emerick Aubameyang anotó el 2-0 parcial.

El reloj superaba los 40 minutos y los ‘Celestes’ adelantaron sus líneas, con la intención de ser más agresivos en el ataque. Sin embargo, ese plan también provocó que la zona defensiva deje espacios, lo que finalmente fue aprovechado por Jordi Alba, quien sacó un pase largo a espaldas de los zagueros.

Memphis Depay fue el receptor de la pelota y logró superar con facilidad a Joseph Aidoo, quien incluso intentó desestabilizar al neerlandés. A pesar del leve toque que sufrió, el exjugador del Lyon sacó un centro hacia el borde del área chica del Celta, aunque no fue preciso: el zaguero Néstor Araujo pudo anticiparse.

No obstante, el mexicano no pudo despejar con solvencia y dejó el balón rebotando cerca al punto penal, donde Pierre-Emerick Aubameyang esperaba atento. El gabonés no dudó un solo instante y disparó de ‘tijera’, dejando sin reacción al experimentado portero Matías Dituro. La alegría se desató.

De consumarse el triunfo para Barcelona, el club sumará 72 puntos y esta cada vez más cerca de asegurar el segundo puesto en LaLiga Santander; mientras que Celta de Vigo se quedará en la casilla 11, con 43 unidades, sin opciones de pelear por clasificar a un torneo internacional y sin problemas con el descenso.