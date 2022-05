Le anularon el primer gol y no falló en su segunda oportunidad. Un penal a favor del Manchester United le dio la anotación a Cristiano Ronaldo para el 2-0 frente al Brentford por la Premier League.

Su primer gol no fue válido. Por unos milímetros. Al borde del descanso, cuando recibió un pase de Juan Mata, titular por primera vez en todo este curso en la Premier cuando la competición ya agota sus jornadas - al United nada más le restan dos encuentros, y remachó entonces el 2-0 de su equipo que finalmente no lo fue.

Hasta la hora de partido, cuando, entonces sí, a través de un penalti, anotó su vigésimo cuarta diana de la campaña. La pena máxima se la creó él mismo, entre su potencia, su inteligencia, su astucia y la inocencia de su marcador. Y la transformó también él mismo, con un derechazo que engañó completamente al portero internacional español David Raya, que había temido antes el 2-0, como en otra acción de Bruno Fernandes.

Aunque la Liga de Campeones es una misión ya aparentemente imposible, cinco puntos por debajo del Arsenal, con dos partidos menos, el Manchester United aún no desiste, porque tampoco se lo permite su actual posición en la tabla, sexto, con la plaza de la Liga Europa aún por asegurar, pero más cerca con el 3-0 al Brentford transformado por Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo y Raphael Varane.Un triunfo práctico, sin matices, que rearma al United, ganador nada más de tres de sus diez encuentros más recientes en la ‘Premier’, a falta de dos partidos más para terminar una temporada que no le deja nada satisfecho (no puede estarlo si el consuelo es la Liga Europa), pero una victoria necesaria para honrar a algunos futbolistas en su despedida de Old Trafford.