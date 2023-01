Sporting Cristal no pudo sostener la victoria parcial que había conseguido en los primeros minutos ante Deportes Tolima en la Tarde Celeste. Los locales sintieron el hombre menos que perdieron antes de la media hora del encuentro y vieron caer su valla a cinco minutos del final de la primera etapa en el ‘Alberto Gallardo’ obra de Facundo Boné.

Los de Thiago Nunes perdieron el control de la pelota sobre los últimos minutos de juego y fue producto de la desventaja numérica, tras la expulsión de Jesús Prettel, sobre los 24′.

Un ataque por la banda izquierda no pudo ser contenido por la zaga rimense que tras un suave remate del volante Jeison Lucumí, la respuesta del golero celeste, Emile Franco, no fue de las mejores y dejó un rebote que sus compañeros no supieron despejar y dejaron un espacio por donde se coló el charrúa, Facundo Boné, quien resolvió sin hacerse ningún problema.

Facundo Boné pone el 1-1 ante Sporting Cristal (@directvsports)





Sporting Cristal vs Tolima en ‘Tarde Celeste’: La Previa

Sporting Cristal abrió las puertas del estadio Alberto Gallardo desde el mediodía (12:30 p.m.) para empezar a vivir la ‘Tarde Celeste’ con un festival culinario y después con los hinchas en tribuna se procederá a inaugurar la nueva pantalla gigante en el coloso de los rimenses.

El equipo que dirige el técnico al brasileño Tiago Nunes recib se presentará desde previsto para las 2:40 p.m. Después de esta ceremonia se dará inicio al duelo entre Sporting Cristal y Deportes Tolima que iniciaría desde a las 4:00 p.m.

Luego de 2 años sin este recibimiento producto de la pandemia por coronavirus, Sporting Cristal volverá a presentar a su plantel ante sus hinchas. La última vez que se realizó la ‘Tarde Celeste’ fue en 2020.