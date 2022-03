¡Ya es goleada! Ferran Torres puso el 3-0 para el Barcelona sobre el Real Madrid en el clásico español que se juega en el Estadio Santiago Bernabéu. En una jugada que fue lo más parecido al ADN ‘culé' que le ha podido impregnar Xavi, el delantero español anotó para un triunfo histórico.

Por si eso fuera poco, minutos después, Pierre Emerick Aubameyang completó su doblete en un gol que al comienzo no había sido validado por una supuesta posición adelantada. El árbitro consultó con el VAR para descubrir que no había off side y decretó como válido el 4-0.

Real Madrid vs. Barcelona: Aubameyang puso el primero

Barcelona ya llevaba dominando el primer tiempo del clásico español, sin embargo, no había podido traducir su superioridad en goles. Esto se mantuvo así hasta el minuto 29 cuando Pierre Emerick Aubameyang abrió el marcador en el Santiago Bernabéu para poner el 1-0 del encuentro.

Dembélé trepó por el sector derecho, superando en velocidad a Nacho, y puso centro al corazón del área donde esperaba Aubameyang. El delantero gabonés atropelló en el área del Real Madrid, superando a la defensa merengue, y conectó de cabeza para dejar sin opción de reaccionar al portero Courtois.

Ronald Araújo anotó en el clásico y llega inspirado al duelo con Perú

Barcelona confirmó su superioridad en el primer tiempo del duelo ante Real Madrid con otro gol que dejó a los defensas merengues como principiantes. Esta vez, fue el defensa uruguayo Ronald Aráujo quien se elevó en el área y marcó el 2-0 con golpe de cabeza.

El zaguero es uno de los convocados por Diego Alonso para formar parte del plantel de la selección uruguaya que enfrentará a Perú el jueves 24 de mayo por la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Mira aquí todo sobre el tanto del defensor uruguayo.

