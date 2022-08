Vélez clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2022 luego de vencer (1-0) en condición de visita a Talleres. Así, consigue un global de 4-2, aunque el ‘Fortín’ sufrió mucho para su clasificación ya que el gol de la tranquilidad llegó en los últimos minutos.

A los 79′, el club de Córdoba adelantó sus líneas en búsqueda del tanto que permita la definición de penales. Sin embargo, dejaba muchas licencias en la zona defensiva y eso fue aprovechado por el ‘Fortín’.

Lucas Janson metió un gran pase filtrado a Julián Fernández. El delantero argentino controló, se metió al área, eludió con gran facilidad a Guido Herrera y anotó ante el arco vacío. El gol enmudeció a los hinchas de la ‘T’ en el Estadio Mario Alberto Kempes, mientras que se desató la algarabía en el plantel de Vélez.

¡¡GOLAZO DE VÉLEZ!! Fernández eludió y anotó el 1-0 vs. Talleres en la CONMEBOL #Libertadores. El Fortín, 4-2 en la serie... pic.twitter.com/YqoEFr8wdZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2022

Talleres vs. Vélez: previa del partido

En la antesala del choque, el DT de Talleres, Caixinha, anunció que está listo para afrontar cualquier contexto. “Tendrá que estar preparado para todo, ya sea en los 90 minutos o en la tanda de penales. Lo que no puede pasar otra vez es sufrir dos goles en saque de banda. Eso no vale en estas instancias, si sucede es porque no merecemos pasar esta fase”, explicó.

De su lado, el estratega Vélez Sarsfield, ‘Cacique’ Medina, siente que, fuera de casa, puede cerrar la llave a su favor. “Vamos a responder en Córdoba, de visitante podemos hacer mejores partidos que de local. Ganamos [el primer duelo] y es lo que debíamos hacer. La Copa Libertadores no es fácil y ganar mucho menos”.