Melgar es el líder del Torneo Apertura 2022, pero no puede ceder terreno y depende de sí mismo para ganar la primera etapa del campeonato nacional. En la jornada 17 del certamen, los ‘Rojinegros’ enfrentan a Sport Boys, de visita, y consiguieron adelantarse en el marcador, a través de Kevin Quevedo.

El encuentro en el Estadio Alberto Gallardo había sido muy parejo durante la primera parte y no se rompió la paridad, pese a las llegadas constantes de ambas escuadras. Sin embargo, todo cambió en el inicio del segundo tiempo, luego de un córner generado por el conjunto arequipeño, desde la banda derecha (54′).

Alexis Arias fue el encargado de ejecutar el centro y lo hizo con mucha precisión, hacia el punto penal, para aprovechar la llegada de Leonel Galeano, espigado defensor central de Melgar. El zaguero consiguió conectar de cabeza, pero no tuvo mucha comodidad y no le dio potencia ni dirección a su remate.

No obstante, la jugada no estuvo perdida, dado que la pelota quedó servida para Kevin Quevedo, aún dentro del área, y este definió de primera, con la pierna derecha. El esférico tomó mucho efecto y se clavó junto al poste izquierdo del guardameta Patricio Álvarez, quien no pudo hacer nada con su estirada.

De consumarse el resultado, Melgar permanecerá en lo más alto del Torneo Apertura, ahora sumando 37 puntos y sacando cuatro de ventaja a Sport Huancayo, que todavía debe enfrentar a Ayacucho FC. Por otro lado, la derrota deja a Sport Boys en la casilla número 12, con solo 18 unidades.