La selección argentina logró aumenta en el marcador y no arriesgó su clasificación a las semifinales de Qatar 2022 ante la selección de Países Bajos. Lionel Messi gritó ese gol esperado por toda Sudamérica en el Lusail Iconic Stadium.

El incansable Marcos Acuña (70′) se proyectó por la banda izquierda y llegó hasta el área naranja para meter un enganche cerca del arquero y que se comió Dumfries y derriba al argentino a pocos metros del árbitro. ¡Penal!

En el lanzamiento de los ‘doce pasos’ nadie se la pudo quitar a Lionel Messi. El argentino con serenidad la puso a u lado del golero tulipán y con esta anotación igualó el récord de 10 anotaciones de Gabriel Omar Batistuta como goleador de la ‘Albiceleste’.

¡MESSIGOOOOOOOOOOOL! El capitán buscó y encontró de penal. El segundo gol de argentina es de Lionel Messi. pic.twitter.com/d7HOKNHfVo — DIARIO COLONIA ELISA (@DIARIOCOLONIAE1) December 9, 2022

Argentina vs Países Bajos. LA PREVIA

Argentina derrotó 2-1 a Australia con los goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. Si bien estuvo muy cerca de estirar la diferencia, la falta de contuncia, principalmente con Lautaro Martínez, llevó a los ‘socceroos’ quedar al borde del empate en el tiempo agregado.

Con el pase a cuartos cerrado, la albiceleste se medirá a una potencia y serio candidato en Qatar 2022 como Países Bajos. La ‘Naranja Mecánica’ venció a Senegal y Qatar en el grupo A, además empató con Ecuador. En esa fase resaltó Cody Gakpo con sus tres goles. Ya en octavos, derrotaron a Estados Unidos con presentación estelar de Denzel Dumfries.

El español Mateu Lahoz fue elegido por la FIFA para dirigir el Argentina vs Países Bajos. Es importante recordar que en la fase de grupos dirigió dos encuentros: Qatar vs. Senegal e Irán vs. Estados Unidos. En total, ha sacado sacó diez tarjetas amarillas y ninguna roja de momento.